«Пороховая бочка»: На Украине хотят обменять нейтралитет на Крым

По словам Смешко, в новом соглашении в дополнение к Будапештскому меморандуму Россия и другие ядерные страны должны прописать, что «если повторится ситуация с любой попыткой политического, экономического, военного, не только ядерного давления, то наступает а, б, в». К документу должно присоединиться и НАТО, которое будет дополнительно гарантировать безопасность страны.

Экс-глава СБУ также заявил, что Крым, Донбасс и вся государственная граница Украины должна быть передана в суверенную защиту государства. По его словам, в целом Украина должна иметь «проактивную экономическую политику, восстанавливать экономику, строить армию, а дипломатию – атаковать».

Между тем 17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. Согласно договору, страны НАТО обязуются исключить присоединение к альянсу Украины и дальнейшее расширение, а США должны принять обязательства исключить дальнейшее расширение НАТО на восток и отказаться от приема в альянс государств, ранее входивших в СССР.

По словам пресс-секретаря РФ Дмитрия Пескова, военный блок НАТО постепенно подминает Украину под себя, что для России является красной линией.

Как заявлял сенатор Алексей Пушков, расширение военного сотрудничества НАТО и Украины можно считать подготовкой к войне с Россией. По его словам, руководство НАТО не хочет вступать в военный конфликт с обладающей ядерным оружием Россией. Однако альянс пытается навязать Москве диалог с позиции силы и ведет военные приготовления под прикрытием такого диалога.

«Выход НАТО на нашу совместную границу с Украиной, которая весьма протяженная, это уже casus belli (повод для объявления войны. — НСН), это практически подготовка к войне. А зачем, собственно, НАТО принимать в свой состав Украину, только если не готовить из нее плацдарм для того, чтобы угрожать России», - считает Пушков.

Президент России Владимир Путин на коллегии Минобороны заметил, что если инфраструктура НАТО будет продвигаться дальше и появится на Украине, то подлетное время ракет до Москвы сократится до 7-10 минут, а гиперзвукового оружия - до пяти. По его словам, наращивание группировки США и НАТО вызывают сильную озабоченность.