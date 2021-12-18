Пушков назвал расширение сотрудничества НАТО и Украины подготовкой к войне с Россией

Расширение военного сотрудничества НАТО и Украины — практически подготовка к войне с Россией, считает сенатор Алексей Пушков . Об этом политик заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва».

В НАТО заявили о готовности к диалогу с Москвой

«Выход НАТО на нашу совместную границу с Украиной, которая весьма протяженная, это уже casus belli (повод для объявления войны. — НСН), это практически подготовка к войне. А зачем, собственно, НАТО принимать в свой состав Украину, только если не готовить из нее плацдарм для того, чтобы угрожать России", — рассказал Пушков.

Сенатор отметил, что для реализации своих планов НАТО даже не нужно принимать в альянс Украину: достаточно сделать ее неформальным членом альянса и насыщать оружием, «превращать ее в такой военизированный кулак, который можно использовать против России».

Кроме того, Пушков поделился мнением, что руководство НАТО не хочет вступать в военный конфликт с обладающей ядерным оружием Россией. Однако альянс пытается навязать Москве диалог и позиции силы и ведет военные приготовления под прикрытием такого диалога.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаРоссияНАТОАлексей Пушков
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