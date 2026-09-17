Спецпосланник президента США Коул анонсировал новые переговоры об освобождении заключенных в Белоруссии

Он заявил, что ожидает очередного визита в страну примерно через месяц и рассчитывает добиться освобождения еще сотен заключенных. «Надеюсь, сотни (будут освобождены). Не знаю. Это моя надежда», — заявил политик.

До этого Коул заявил об освобождении 25 заключенных в Белоруссии. Он отметил, что США снимут санкции с белорусских компаний «Лакокраска» и «Беллесбумпром».

Ранее смпецпосланник заявил, что выстраивал отношения с Лукашенко с помощью анекдотов и тостов за водкой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

