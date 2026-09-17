В Британии потребовали восстановить флот для войны с Россией
Главком ВМС Великобритании Гвин Дженкинс заявил, что Королевскому флоту срочно нужны новые корабли и беспилотники «для защиты Атлантики» от России, сообщает The Telegraph.
«Величайшая угроза нашей безопасности сегодня — Россия», — сказал он. Москва, по словам Дженкинса, располагает подводными лодками, которые становится всё труднее отслеживать, а также дальнобойным высокоточным оружием и системами для работы на больших глубинах. «Россия прощупывает, испытывает и картографирует. Она ищет преимущество в серой зоне, особенно вокруг критически важной подводной инфраструктуры, от которой зависят современные общества», - указал Дженкинс.
Главком отметил, что два британских военных корабля каждую неделю отслеживают российские суда. Он также призвал «повысить готовность к ведению войны» и «заново понять, что значит быть морской державой».
Ранее корабль ВМФ России провел учения со стрельбой у берегов Англии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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