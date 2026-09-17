Трамп пригрозил Европе тяжелыми пошлинами из-за Канады

По его словам, возможное включение Канады в европейскую торговую зону может быть воспринято Вашингтоном как враждебный шаг. «Если Европа сделает это со злым умыслом… мы обложим Европу очень тяжёлыми пошлинами», — указал президент США. Он допустил прекращение торговли с Европой по отдельным направлениям.

Поводом для такой реакции стала заявка Оттавы на присоединение к военной инициативе стран Северной Европы. Об это заявила канцелярия премьер-министра Канады Марка Карни после его переговоров с правительством Великобритании.

Заявления о возможном альянсе Канады с Евросоюзом носят скорее символический характер, североамериканская страна хочет продемонстрировать США свою экономическую самодостаточность, поделился с НСН мнением научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин.

