«Пороховая бочка»: Политолог заявила об опасности Украины для Европы

«Заявление Жебривского свидетельствует о том, что Украина начинает представлять опасность абсолютно для всех своих соседей, в том числе и для тех, кто входит в НАТО. Накачивая киевский режим финансовой и дипломатической поддержкой, Запад превращает Украину в пороховую бочку, представляющую опасность для Европы», - отметила Панина.

По ее словам, к заявлению Жебривского необходимо отнестись со всей серьезностью, особенно с учетом той должности, которую он занимал.

«Жебривский был одним из руководителей украинских карательных структур на Донбассе, и его мнение нельзя считать маргинальным. Это один из ярких выразителей «партии войны», которая определяет сегодня политический курс Украины. Угрозы в отношении жителей Донбасса, к сожалению, стали привычными. Однако, обещания представителя украинского политического класса уничтожить армию страны, входящей в НАТО, каковой является Венгрия – это что-то новое. Согласно уставу НАТО, альянс должен защищать его членов от агрессии других государств», - резюмировала политолог.

Экс-премьер ДНР, депутат Госдумы РФ Александр Бородай в пресс-центре НСН отмечал, что президент Украины теряет рейтинги и поддержку народа и готов создавать вокруг себя любые информационные поводы.

