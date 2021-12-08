Песков: НАТО подминает Украину под себя
Военный блок НАТО постепенно подминает Украину под себя, что для России является красной линией. Об этом заявил глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков в интервью газете «Известия».
Пресс-секретарь российского президента в очередной раз сообщил, что Россия никому не угрожает, но, по его словам, она вынуждена предусмотреть меры против ползучей угрозы, которая распространяется в сторону ее границ.
Песков прокомментировал также нападки Вашингтона и его союзников на Москву в том, что якобы российские военные планируют нападение на Украину:
«Россия проводит военные маневры на своей территории, российские солдаты не приезжают в страны Латинской Америки, в то время как американские солдаты приезжают сюда, и в этом большая разница», добавил руководитель пресс-службы президента РФ.
Ранее Песков назвал общение Путина и Байдена по видеосвязи конструктивным.
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