Песков: НАТО подминает Украину под себя

Военный блок НАТО постепенно подминает Украину под себя, что для России является красной линией. Об этом заявил глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков в интервью газете «Известия».

Пресс-секретарь российского президента в очередной раз сообщил, что Россия никому не угрожает, но, по его словам, она вынуждена предусмотреть меры против ползучей угрозы, которая распространяется в сторону ее границ.

Песков прокомментировал также нападки Вашингтона и его союзников на Москву в том, что якобы российские военные планируют нападение на Украину:

«Россия проводит военные маневры на своей территории, российские солдаты не приезжают в страны Латинской Америки, в то время как американские солдаты приезжают сюда, и в этом большая разница», добавил руководитель пресс-службы президента РФ.

Ранее Песков назвал общение Путина и Байдена по видеосвязи конструктивным.

