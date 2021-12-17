«Никаких хотелок»: Украина против российских предложений НАТО

Москва не может требовать от НАТО остановить расширение на восток. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука.

Стефанчук заявил, что такие требования России нарушают суверенитет Украины. Спикер Рады подчеркнул, что расширение НАТО будет зависеть только от того, как Киев будет исполнять требуемые Североатлантическим альянсом критерии.