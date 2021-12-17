«Никаких хотелок»: Украина против российских предложений НАТО
Москва не может требовать от НАТО остановить расширение на восток. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука.
Стефанчук заявил, что такие требования России нарушают суверенитет Украины. Спикер Рады подчеркнул, что расширение НАТО будет зависеть только от того, как Киев будет исполнять требуемые Североатлантическим альянсом критерии.
«Никаких других предостережений, никаких других “хотелок”, тем более со стороны страны-агрессора, в сторону Украины высказываться не может», — резюмировал Стефанчук.
Ранее МИД России в проекте соглашения с НАТО в сфере безопасности предложил альянсу отказаться от планов расширения на восток и включения в свой состав Украины.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,2 млн+27 743 / сут.
Умерли
295 тыс.+1 080 / сут.
Выздоровели
8,9 млн+37 437 / сут.
- «Никаких хотелок»: Украина против российских предложений НАТО
- «Пока работать надо»: Песков о переизбрании Путина
- В Долгопрудном заметили разноцветных собак
- Синоптик предсказал зиму с «характером»
- «Братский народ потерять нельзя»: Песков об Украине
- В Новый год общественный транспорт Москвы станет бесплатным
- Партия Меркель выбрала нового лидера
- Школы и детсады Москвы примут решение о новогодних елках в зависимости от эпидемиологической ситуации
- Минтруд пока не готов обсуждать выплаты 13-й пенсии
- Путину пожаловались на покупку разрешений на строительство
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru