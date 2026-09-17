Экс-глава ЦРУ: Украина ведет войну за НАТО
17 сентября 202605:38
Денис Хоноров
Киев ведет боевые действия с Москвой вместо стран Североатлантического альянса, сообщил «РБК-Украина» бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус.
«Послушайте, Украина, по сути, ведет войну за НАТО», — указал он. Петреус сказал, что Киев «должен противостоять всему, что бросает на нее Россия», а Запад должен помочь Украине «всеми возможными способами». Петреус также назвал Россию «общим врагом» стран НАТО.
Ранее в НАТО заявили о секретных вариантах НАТО для противодействия Москве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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