Экс-глава ЦРУ: Украина ведет войну за НАТО

Киев ведет боевые действия с Москвой вместо стран Североатлантического альянса, сообщил «РБК-Украина» бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус.

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«Послушайте, Украина, по сути, ведет войну за НАТО», — указал он. Петреус сказал, что Киев «должен противостоять всему, что бросает на нее Россия», а Запад должен помочь Украине «всеми возможными способами». Петреус также назвал Россию «общим врагом» стран НАТО.

Ранее в НАТО заявили о секретных вариантах НАТО для противодействия Москве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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