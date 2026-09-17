Близ Новороссийска зафиксировали землетрясение магнитудой 4,2

Землетрясение магнитудой 4,2 произошло неподалеку от Новороссийска Краснодарского края. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр сейсмособытия находился в 41 км северо-западнее города и в 12 км к юго-западу от станицы Варениковской. Очаг подземных толчков располагался на глубине 10 км.

Как отметили в кубанском управлении МЧС, в ведомство поступила информация о сейсмособытии магнитудой 4 по шкале Рихтера в станице Гостагаевской на глубине 10 км. Жалоб от местных жителей не поступало, объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения продолжают работать штатно.

Ранее землетрясение магнитудой 5,3 зарегистрировали у границы Тибетского автономного района Китая с Непалом, пишет 360.ru.

