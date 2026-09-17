СМИ: Сети 5G в Москве запустились лишь номинально
Сеть 5G в Москве пока запущена номинально, сообщают «Известия».
Скорость сети пятого поколения в большинстве мест не превысила показатели LTE. Издание протестировало связь МТС, «Билайна», «Мегафона» и Т2 в центре Москвы, на популярных туристических маршрутах и в других местах — на вокзалах, в бизнес-центрах и транспорте. В ряде случаев скорость 5G оказалась ниже, чем у LTE. Лишь в отдельных локациях она превышала 250 Мбит/с, однако таких точек немного.
В московском метро обнаружить 5G ни у одного оператора не удалось. По словам экспертов, основная проблема — в загруженности сетей. Сейчас для работы 5G в России используются, по сути, модернизированные сети LTE. Скорость 5G у разных операторов в одном и том же месте может отличаться из-за того, что их сети нагружены по-разному.
Китайские смартфоны на платформе Android уже поддерживают сервисы связи 5G, которые предоставляют абонентам рекордную скорость интернета, заявил в беседе с НСН ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
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