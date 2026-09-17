В Ярославской области украинские дроны повредили НПЗ
Нефтеперерабатывающий завод поврежден после атаки ВСУ в Ярославской области. Об этом написал глава региона Михаил Евраев на платформе «Макс».
По словам губернатора, в области отразили атаку 65 украинских беспилотников. Обошлось без жертв и пострадавших.
«Есть повреждения нефтеперерабатывающего завода. Идет оперативное тушение возгораний», - указал Евраев.
Кроме того, из-за упавших обломков БПЛА были выбиты окна нескольких многоквартирных домов. Также получили повреждения автомобили.
Ранее в селе Константиновка Херсонской области из-за атаки дрона ВСУ было уничтожено здание Совета депутатов, пишет 360.ru.
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