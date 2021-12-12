Украина еще не вернула активы СССР в обмен на списание внешнего долга - Путин

Украина все еще не вернула России активы бывшего СССР в обмен на то, что Москва погасит внешний долг Киева. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщает «Интерфакс».

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В 1993-м году Россия начала гасить долги союзных республик в расчете на ответные обязательства передать Кремлю зарубежные Советского Союза.

«Долги-то мы за всех погасили, но далеко не все выполнили вот это обязательство о передаче нам зарубежных активов. Например, Украина этого до сих пор не сделала», — отметил Путин.

Ранее пезидент России Владимир Путин рассказал в эфире канала «Россия 1» в фильме «Россия. Новейшая история», что воспринял распад СССР как трагедию - как распад исторической России.

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