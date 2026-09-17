Вторая церемония вручения «Бриллиантовой бабочки» пройдет в «Мастерской „12“» Михалкова

Вторая церемония вручения Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка» состоится в «Мастерской „12“ Никиты Михалкова» в Москве 12 ноября 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе Российского фонда культуры.

Как отметил инициатор и вдохновитель создания премии народный артист РСФСР Никита Михалков, механизм проведения «Бриллиантовой бабочки» следует оттачивать там, где родилась награда.

«И несмотря на то, что многие страны хотели бы принять церемонию у себя, мы решили, что эту и, возможно, следующую проведем в России», — заявил Михалков.

В течение года в России и за рубежом проходили показы картин — участниц кинопремии, что позволило зрителям открыть для себя кинематограф, который ранее оставался за пределами внимания аудитории.

Премия «Бриллиантовая бабочка» — ключевое мероприятие Евразийской академии киноискусств, ее организатором выступает Российский фонд культуры при поддержке Министерства культуры России. Награда делает акцент на духовности, культурной идентичности, гуманизме в кино. Цель премии— диалог между странами и народами посредством киноискусства.

Первая церемония награждения «Бриллиантовой бабочки» прошла 27 ноября прошлого года, пишет «Радиоточка НСН». Экспертный совет рассмотрел 34 ленты из 17 стран, награды получили победители в 12 номинациях. Лауреатам вручили статуэтки «Бриллиантовая бабочка» работы заслуженного художника Юрия Купера, инкрустированные почти 5 тысячами искусственно выращенных алмазов. Кроме того, в зависимости от номинации победители получили якутские бриллианты стоимостью, эквивалентной 1 млн и 250 тысячам долларов.

