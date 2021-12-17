МИД РФ передал США проекты договоров о гарантиях безопасности
Проект договора между Россией и США о гарантиях безопасности переданы американской стороне, сообщает пресс-служба МИД РФ.
В частности, документ предлагает не размещать вооружения и силы в тех районах, где это будет восприниматься другой стороной как угроза национальной безопасности. Также стороны должны воздержаться от полётов тяжёлых бомбардировщиков и от присутствия боевых кораблей в районах вне национальных вод, откуда могут быть поражены цели на территории другой стороны
Кроме того, сторонам предлагается не развертывать ядерное оружие за рубежом и и вернуть уже развернутое, а также ликвидировать инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории, и не проводить военных учений с отработкой сценариев применения ядерного оружия.
Также в договоре указано, что США обязуются исключить дальнейшее расширение НАТО на восток, а также не принимать в альянс постсоветские страны, не создавать на их территориях военные базы и не развивать с ними военное сотрудничество.
В сообщении МИД РФ говорится, что также был передан проект соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств-членов НАТО.
В документе предусматривается исключение дальнейшего расширения НАТО и присоединение к альянсу Украины, отказ от любой военной деятельности на её территории, а также в Восточной Европе, Закавказье, Центральной Азии.
Также сторонам предлагается отказаться от развёртывания ракет средней и меньшей дальности там, откуда они могут поражать территорию другой стороны.
Кроме того, стороны должны подтвердить, что не рассматривают друг друга как противников, обязуются мирно решать все споры и воздерживаться от применения силы, должны создать горячие линии для экстренных контактов.
Ранее в НАТО заявили о готовности к диалогу с Россией по укреплению доверия, если будут приняты «конкретные меры по снижению напряженности».
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