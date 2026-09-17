Трамп: Украинский кризис будет урегулирован очень скоро
Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что кризис вокруг Украины очень скоро будет урегулирован.
Его заявление прозвучало во время выступления в штате Северная Каролина. По его словам, Вашингтон усердно работает над урегулированием между Россией и Украиной. Президент США указал, что украинский кризис провоцирует рост цен на дизельное топливо. «Но все это очень скоро закончится», - подчеркнул глава государства. При этом Трамп пообещал, что после завершения войны Украина изменится до неузнаваемости.
Ранее Трамп заявил, что Украина согласилась не атаковать энергообъекты России. По его словам, от Москвы было получено аналогичное согласие, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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