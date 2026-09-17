Кустурица выпустит фильм о патриархе Кирилле
17 сентября 202607:58
Юлия Савченко
Режиссер и сценарист Эмир Кустурица намерен выпустить фильм о патриархе Московском и всея Руси Кирилле. Об этом сербский кинематографист рассказал в беседе с ТАСС.
Как отметил Кустурица, съемки картины о патриархе завершены.
«До конца года, я думаю, что выпустим», - подчеркнул режиссер.
Сейчас работа над лентой ведется в Сербии.
Ранее Эмир Кустурица рассказал, что его новый фильм по повести Валентина Распутина «Последний срок» станет «современной сказкой», пишет 360.ru.
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