Кустурица выпустит фильм о патриархе Кирилле

Режиссер и сценарист Эмир Кустурица намерен выпустить фильм о патриархе Московском и всея Руси Кирилле. Об этом сербский кинематографист рассказал в беседе с ТАСС.

Кустурица рассказал об идее снять фильм о событиях СВО

Как отметил Кустурица, съемки картины о патриархе завершены.

«До конца года, я думаю, что выпустим», - подчеркнул режиссер.

Сейчас работа над лентой ведется в Сербии.

Ранее Эмир Кустурица рассказал, что его новый фильм по повести Валентина Распутина «Последний срок» станет «современной сказкой», пишет 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
ТЕГИ:Патриарх КириллКиноЭмир Кустурица

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