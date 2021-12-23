Ранее газета Mirror со ссылкой на источник сообщила, что представители американской разведки якобы договорились тренировать украинских военных «для ведения боевых действий в ходе партизанской войны с российскими силами». Также таблоид отмечал, что США собираются предоставить Украине тяжелое вооружение, в том числе системы ПВО.

Комментируя публикацию британского издания, Джиральди отметил, что подстрекательство американской стороны к войне неконституционно, пишет РИА ФАН. По словам эксперта, «в этом конкретном случае последствия могут быть попросту катастрофическими для всех вовлеченных сторон».

Бывший офицер ЦРУ назвал данные о возможной «тайной подготовке» украинских военных «одной из самых озадачивающих инициатив» Вашингтона, подчеркнув, что действия США могут вовлечь страну «в то, что безусловно является военными преступлениями».

Джиральди также отметил, что Соединенные Штаты поставляют вооружения Киеву и подготавливают украинских военных, тем самым поддерживая провокации и рискуя быть втянутыми «более широкий конфликт».

