Бывший офицер ЦРУ предрек катастрофу из-за подготовки «партизан» на Украине
Возможная подготовка разведкой США украинских сил для ведения «партизанской войны» с российскими вооруженными силами может иметь катастрофические последствия для всех причастных. Об этом заявил экс-офицер Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Филип Джиральди в беседе с РИА Новости.
Ранее газета Mirror со ссылкой на источник сообщила, что представители американской разведки якобы договорились тренировать украинских военных «для ведения боевых действий в ходе партизанской войны с российскими силами». Также таблоид отмечал, что США собираются предоставить Украине тяжелое вооружение, в том числе системы ПВО.
Комментируя публикацию британского издания, Джиральди отметил, что подстрекательство американской стороны к войне неконституционно, пишет РИА ФАН. По словам эксперта, «в этом конкретном случае последствия могут быть попросту катастрофическими для всех вовлеченных сторон».
Бывший офицер ЦРУ назвал данные о возможной «тайной подготовке» украинских военных «одной из самых озадачивающих инициатив» Вашингтона, подчеркнув, что действия США могут вовлечь страну «в то, что безусловно является военными преступлениями».
Джиральди также отметил, что Соединенные Штаты поставляют вооружения Киеву и подготавливают украинских военных, тем самым поддерживая провокации и рискуя быть втянутыми «более широкий конфликт».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,3 млн+25 264 / сут.
Умерли
300 тыс.+1 020 / сут.
Выздоровели
9,1 млн+42 322 / сут.
- Бывший офицер ЦРУ предрек катастрофу из-за подготовки «партизан» на Украине
- В Японии спустили на воду первый в мире электрический танкер
- Зеленского попросили переименовать Россию в Московию
- На Украине выдвинули три требования в обмен на нейтральный статус страны
- Названы города России с наиболее загрязненным воздухом
- Кремль изменил формат пресс-конференции Путина
- В Роспотребнадзоре рассказали о появлении симптомов при «омикроне» через день
- В Бурятии введен режим ЧС из-за энергетической аварии
- Глава МИД ФРГ: достигнут консенсус с канцлером по «Северному потоку-2»
- Тарифы на электроэнергию для россиян определят региональные власти
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru