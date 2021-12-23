На Украине выдвинули три требования в обмен на нейтральный статус страны

Генерал, бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ) Игорь Смешко перечислил необходимые Киеву условия относительно возможных переговоров о ее нейтральном статусе.

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Как отметил Смешко, требования следует выдвигать только «в пакете». Теоретически нейтральный статус Украины можно обменять на восстановление границ страны по образцу 1991 года.

«Крым, Донбасс и вся государственная граница Украины должна быть передана в суверенную защиту Украины», — заявил генерал в эфире телеканала «Украина 24».

Еще одно условие, которое следует выдвинуть Киеву — заключение нового соглашения в дополнение к Будапештскому меморандуму, отмечает Ura.ru. В документе ядерные державы пропишут, «что если повторится ситуация с любой попыткой политического, экономического, военного, не только ядерного давления, то наступает а, б, в...». Смешко подчеркнул, что к такому договору должна присоединиться НАТО и дополнительно гарантировать безопасность Украины, пишет РИА ФАН.

Третье условие, по мнению генерала — суверенное право Украины иметь двусторонние военные соглашения со странами, готовыми идти на сотрудничество с ней, не в рамках Североатлантического альянса.

Смешко заключил, что в целом Украине необходима проактивная экономическая политика, стране следует «восстанавливать экономику, строить армию, а дипломатию – атаковать».

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:СБУНАТОУкраина
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