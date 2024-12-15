Помощь Запада: Украина признала применение иностранного оружия сбитым под Херсоном летчиком
Российские ПВО сбили самолет тактической авиации ВСУ в Херсонской области 14 декабря.
ВСУ уже в открытую применяют иностранное оружие в противостоянии с Россией. При этом, например, США, несмотря на призывы президента Дональда Трампа к прекращению огня, не отказываются от оказания военной помощи Киеву.
СБИТЫЙ ЛЕТЧИК
Накануне украинская сторона признала, что летчик самолета тактической авиации, которого российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили у Херсона, использовал иностранное оружие. По данным воздушных сил Вооруженных сил Украины, сбитый летчик служил в составе 299-й бригады авиации украинской армии.
«Пилоты тактической авиации воздушных сил работают на грани возможностей, используя все средства поражения иностранного производства», - сообщили в пресс-службе воздушных сил ВСУ.
Однако представители украинского ведомства не рассказали, какие именно зарубежные средства производства использовал военный. Подробности о модели самолета также не были раскрыты пресс-службой.
14 декабря российские средства ПВО сбили самолет тактической авиации ВСУ в Херсонской области. Эту информацию «Известиям» подтвердил пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко. По информации Telegram-канала «Военный обозреватель», силы ПВО, предположительно, сбили штурмовик Су-25 или истребитель МиГ-29 ВСУ. Согласно данным источника, украинский пилот не выжил.
Глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в регионе 14 декабря была объявлена авиационная опасность.
«Оперативные службы приведены в повышенную готовность. Дорогие друзья, прошу вас соблюдать спокойствие и быть внимательными. В случае необходимости, звоните на единый номер вызова пожарно-спасательного подразделения "112"», - написал политик в своем Telegram-канале.
Позже авиационная опасность в Херсонской области была отменена.
ИНОСТРАННОЕ ОРУЖИЕ ДЛЯ ВСУ
В противостоянии с Россией Украина уже в открытую применяет иностранное оружие, в том числе после «разрешения» лидером США на использование американских ракет для атаки вглубь РФ. Например, 11 декабря для удара по Таганрогу ВСУ применили баллистические ракеты ATACMS американского производства, имеющие дальность 300 км. До этого, в ночь на 19 ноября, украинская сторона использовала это оружие для удара по военному объекту в Брянской области. ВСУ также применяли ATACMS для атак на Курскую область 23 и 25 ноября.
Кроме того, американская сторона намерена отправить на Украину новый пакет военной помощи. По сообщениям госсекретаря США Энтони Блинкена, ее сумма составит $500 млн. Вашингтон предлагает закупить на эти деньги боеприпасы для РСЗО HIMARS, бронемашины, боевые дроны, средства радиационной, химической и биологической защиты.
Также стало известно, что ВСУ перебрасывают в Курскую область инструкторов из западных стран. РИА Новости со ссылкой на офицера группировки войск «Север» с позывным Ладья сообщило, что в этом регионе на передовой в основном участвуют наемники из Скандинавских стран, в частности из Дании.
Между тем, президент Украины Владимир Зеленский вновь намерен обсудить с европейскими политиками противостояние с РФ. Известно, что его встреча с представителями ЕС, на которой также должен присутствовать генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, намечена на 18 декабря. На мероприятии будут обсуждаться мирные планы и потенциальное развертывание миротворческих сил на Украине.
Недавно вновь избранный президент США Дональд Трамп предложил отправить на Украину европейские войска. Он считает, что это необходимо сделать для контроля соблюдения режима прекращения огня. По данным издания «The Wall Street Journal», Трамп обсуждал эту идею с президентом Франции Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским на встрече в Париже.
Однако не все европейские политики готовы отправлять своих военных на Украину. Например, премьер-министр Польши Дональд Туск пообещал, что польские войска не войдут на украинскую территорию даже после прекращения огня. Он подчеркнул, что Варшава собирается сотрудничать по решениям, которые «защитят Европу и Украину от возобновления конфликта», если удастся достигнуть прекращения огня.
Ранее военный аналитик, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в интервью НСН подчеркнул, что в России помимо «Орешника» есть много всего, чем можно было бы ударить по объектам на Украине.
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