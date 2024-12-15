Помощь Запада: Украина признала применение иностранного оружия сбитым под Херсоном летчиком

Также стало известно, что ВСУ перебрасывают в Курскую область инструкторов из западных стран. РИА Новости со ссылкой на офицера группировки войск «Север» с позывным Ладья сообщило, что в этом регионе на передовой в основном участвуют наемники из Скандинавских стран, в частности из Дании.

Между тем, президент Украины Владимир Зеленский вновь намерен обсудить с европейскими политиками противостояние с РФ. Известно, что его встреча с представителями ЕС, на которой также должен присутствовать генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, намечена на 18 декабря. На мероприятии будут обсуждаться мирные планы и потенциальное развертывание миротворческих сил на Украине.

Недавно вновь избранный президент США Дональд Трамп предложил отправить на Украину европейские войска. Он считает, что это необходимо сделать для контроля соблюдения режима прекращения огня. По данным издания «The Wall Street Journal», Трамп обсуждал эту идею с президентом Франции Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским на встрече в Париже.