Украина: Сбитый у Херсона летчик применял иностранные средства поражения

Летчик самолета тактической авиации, который был сбит у Херсона российскими средствами противовоздушной обороны применял «иностранные средства поражения», сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Там заявили, что пилоты тактической авиации воздушных сил работают на грани возможностей. При этом не уточняется, какие конкретные иностранные средства производства использовал украинский военный.

Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что город Херсон, находящийся под контролем ВСУ, стал «мертвым», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

