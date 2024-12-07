«Сотрудничать ради Вселенной»: Трамп посылает «противоречивые» для Москвы сигналы
Рябков заявил, что Москва открыта для честного диалога с США, но от Вашингтона не поступает никаких предложений, Лавров еще раз обозначил позицию России по Украине.
Избранный президент США Дональд Трамп официально вступит в должность только в январе, но государства всех частей света уже готовятся к грядущим изменениям. Основной вопрос, который волнует политиков всех стран, напрямую связан с Россией и Украиной.
ТРАМП: ПРОТИВОРЕЧИВЫЕ СИГНАЛЫ
Накануне замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва открыта для честного диалога с США, но пока неизвестно, воспользуется ли этим шансом Трамп, передает «Комсомольская правда».
«Со своей стороны мы открыты для честного диалога на основе взаимного уважения и учета интересов. Воспользуется ли этим шансом новая администрация - большой вопрос», - отметил он.
По словам Рябкова, Трамп и его команда все-таки посылают противоречивые сигналы в отношении России. Так, Москву не устраивают принципы «Америка прежде всего» и «мир через силу». Эта риторика все чаще звучит из уст нового лидера США.
Замглавы МИД РФ подчеркнул, что до сих пор в Москве не получали ничего напрямую ни от самого Трампа, ни от его команды, а только слышали то, что говорили публично отдельные люди из его окружения.
В тот же день в СМИ просочилась информация о возможной встрече Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским. Так, Зеленский может провести встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом в Париже на церемонии открытия восстановленного собора Нотр-Дам, сообщает AFP со ссылкой на источник в украинском руководстве. По данным агентства, Зеленский примет участие в торжественном мероприятии и встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
ЛАВРОВ: ПОСЫЛ ТРАМПУ
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров дал 80-минутное интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. В нем Лавров оценил отношения между Россией и США, прокомментировал испытание новой гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности «Орешник», а также объяснил, почему РФ начала спецоперацию на Украине и снова обозначил условия для урегулирования конфликта.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью Такеру Карлсону обрисовал канву для будущих переговоров Москвы и Вашингтона, обозначив «осторожную», но принципиальную позицию России, заявил НСН зампред Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов.
«Были аспекты, которые Лавров счел нужным повторить, разобрать по полочкам, в том числе по Украине. Но основное сообщение касается взаимоотношений двух военных супердержав – РФ и США. Лавров подчеркивал, что при всей нашей традиционной осторожности у нас есть определенные принципы и понимания того, дальше чего мы в результате компромиссов с США не пойдем. Я думаю, Лавров удачно смог обрисовать будущую канву переговорного процесса с США. Это посыл для нового руководства Америки во главе с Трампом», - рассказал он.
Так, говоря об отношениях России и Соединенных Штатов, Лавров заявил, что Москва и Вашингтон официально не воюют, но против РФ ведется гибридная война.
По словам министра, Россия хотела бы иметь с США нормальные отношения. Он уверен, что Москва и Вашингтон могли бы сотрудничать «ради Вселенной». Дипломат также добавил, что российский лидер Владимир Путин неоднократно выражал свое уважение народу Америки, американским достижениям в мире и истории Соединенных Штатов.
«Конечно, мы хотели бы иметь нормальные отношения со всеми нашими соседями. Вообще со всеми странами, особенно с такой великой страной, как США. Мы не видим никаких причин, по которым Россия и США не могут сотрудничать ради Вселенной», – сказал он.
БЕЗ НАТО: КАКОВ ПЛАН
Главным вопросом остается, как Трамп, выполняя свои предвыборные обещания, «помирит» Украину и Россию.
Избранный президент США Дональд Трамп исключил членство Украины в Североатлантическом альянсе из своего мирного плана, сообщает Reuters.
По данным агентства, в настоящее время будущий хозяин Белого дома выбирает из трех вариантов решения конфликта на Украине. Один из них представлен спецпосланником по урегулированию на Украине генералом-лейтенантом в отставке Китом Келлогом, второй - вице-президентом Джеймсем Дэвидом Вэнсом и третий от экс-главы нацразведки США Ричарда Гренелла. Все они предусматривают территориальные уступки со стороны Киева и отказ на принятие Украины в НАТО.
При этом начались предварительные обсуждения вопроса о возможности развертывания европейских войск на Украине для соблюдения договоренности о прекращении огня, если стороны об этом договорятся, передает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на двух дипломатов.
США давят на Европу с завершением конфликта на Украине, поэтому страны вернулись к обсуждению вопроса ввода войск ООН вместо вступления Киева в НАТО, заявил НСН немецкий политолог Александр Рар. Он отметил, что Трамп не согласует вступление Киева в НАТО из-за позиции России, но оставить Киев без гарантий «партнеры» Зеленского тоже не могут.
«Это давно обсуждалось, что войска не НАТО, а в рамках ООН будут введены на территорию Украины, чтобы стоять там год или два. Такой план существовал еще во время Минских соглашений. Сейчас, вероятно, его кто-то хочет воскресить. Но войска ООН приведут к ситуации, что Украина не может войти в НАТО. Из-за этого и начался конфликт на Украине, здесь Трамп и Запад готовы идти на уступки России, чтобы Украины не было в НАТО. При этом Украине хотят дать гарантии, которые коснутся ее основной части, которая не войдет в состав РФ», - заключил собеседник НСН.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что сейчас нет никаких оснований для переговоров между Москвой и Киевом.
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