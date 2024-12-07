«Сотрудничать ради Вселенной»: Трамп посылает «противоречивые» для Москвы сигналы

По словам Рябкова, Трамп и его команда все-таки посылают противоречивые сигналы в отношении России. Так, Москву не устраивают принципы «Америка прежде всего» и «мир через силу». Эта риторика все чаще звучит из уст нового лидера США.

Замглавы МИД РФ подчеркнул, что до сих пор в Москве не получали ничего напрямую ни от самого Трампа, ни от его команды, а только слышали то, что говорили публично отдельные люди из его окружения.

В тот же день в СМИ просочилась информация о возможной встрече Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским. Так, Зеленский может провести встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом в Париже на церемонии открытия восстановленного собора Нотр-Дам, сообщает AFP со ссылкой на источник в украинском руководстве. По данным агентства, Зеленский примет участие в торжественном мероприятии и встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

ЛАВРОВ: ПОСЫЛ ТРАМПУ

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров дал 80-минутное интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. В нем Лавров оценил отношения между Россией и США, прокомментировал испытание новой гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности «Орешник», а также объяснил, почему РФ начала спецоперацию на Украине и снова обозначил условия для урегулирования конфликта.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью Такеру Карлсону обрисовал канву для будущих переговоров Москвы и Вашингтона, обозначив «осторожную», но принципиальную позицию России, заявил НСН зампред Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов.

«Были аспекты, которые Лавров счел нужным повторить, разобрать по полочкам, в том числе по Украине. Но основное сообщение касается взаимоотношений двух военных супердержав – РФ и США. Лавров подчеркивал, что при всей нашей традиционной осторожности у нас есть определенные принципы и понимания того, дальше чего мы в результате компромиссов с США не пойдем. Я думаю, Лавров удачно смог обрисовать будущую канву переговорного процесса с США. Это посыл для нового руководства Америки во главе с Трампом», - рассказал он.

Так, говоря об отношениях России и Соединенных Штатов, Лавров заявил, что Москва и Вашингтон официально не воюют, но против РФ ведется гибридная война.

По словам министра, Россия хотела бы иметь с США нормальные отношения. Он уверен, что Москва и Вашингтон могли бы сотрудничать «ради Вселенной». Дипломат также добавил, что российский лидер Владимир Путин неоднократно выражал свое уважение народу Америки, американским достижениям в мире и истории Соединенных Штатов.

«Конечно, мы хотели бы иметь нормальные отношения со всеми нашими соседями. Вообще со всеми странами, особенно с такой великой страной, как США. Мы не видим никаких причин, по которым Россия и США не могут сотрудничать ради Вселенной», – сказал он.

БЕЗ НАТО: КАКОВ ПЛАН

Главным вопросом остается, как Трамп, выполняя свои предвыборные обещания, «помирит» Украину и Россию.

Избранный президент США Дональд Трамп исключил членство Украины в Североатлантическом альянсе из своего мирного плана, сообщает Reuters.