Песков: Появление контингента ЕС на Украине будет означать продолжение войны

Он объяснил, что представители ЕС вербально пытаются из последних сил показать настрой к миру. Но в то же время в первый день переговоров в Абу-Даби они сказали, что готовят контингент.



На днях писали, что Евросоюз разрешил размещение своей военной миссии на Украине. В документе на сайте Официального журнала объединения говорится, что она будет действовать для прямой координации и выполнения задач по изучению боевого опыта и «консультативно-образовательной деятельности».

