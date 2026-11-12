Песков: Появление контингента ЕС на Украине будет означать продолжение войны

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что размещение западного военного контингента на Украине будет означать продолжение войны, причем в более широких масштабах. Об этом пишет РИА Новости.

Путин: Присутствие иностранных войск на Украине неприемлемо и угрожает России

Он объяснил, что представители ЕС вербально пытаются из последних сил показать настрой к миру. Но в то же время в первый день переговоров в Абу-Даби они сказали, что готовят контингент.

На днях писали, что Евросоюз разрешил размещение своей военной миссии на Украине. В документе на сайте Официального журнала объединения говорится, что она будет действовать для прямой координации и выполнения задач по изучению боевого опыта и «консультативно-образовательной деятельности».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ЕвросоюзЕвропаУкраинаРоссияДмитрий Песков

Горячие новости

Все новости

партнеры