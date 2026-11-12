Кабмин уточнил меры поддержки пострадавшего от атак ВСУ бизнеса

Государство будет помогать в том числе тем, кого затронули и реактивные системы залпового огня, любые виды вражеских ракет.



Для предпринимателей и организаций, работающих сразу на двух площадках, при решении об оказании мер поддержки будет учитываться совокупный ущерб, понесенный при атаке на объекты.



Плюс на помощь со стороны государства могут рассчитывать юрлица и ИП, чей ущерб превышает 5% годового дохода. При наличии регистрации с 1 декабря 2025 года подобное сравнение не потребуется.



Также сократили срок предоставления перечней пострадавших предпринимателей, которые платформа направляет в ФНС и территориальные органы страховщика. Теперь — не позднее 5-го числа каждого месяца вместо 10-го.



На днях в «РВБ» рассказали, как «Вайлдберриз» восстанавливался после атак на склады.

