Кабмин уточнил меры поддержки пострадавшего от атак ВСУ бизнеса

Правительство РФ подписало постановление об уточнении мер поддержки бизнеса, который пострадал в ходе атак ВСУ на объекты групп «РВБ» («Вайлдберриз») и «Интернет Решения» («Озон»). Об этом рассказали представители Минфина.

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Государство будет помогать в том числе тем, кого затронули и реактивные системы залпового огня, любые виды вражеских ракет.

Для предпринимателей и организаций, работающих сразу на двух площадках, при решении об оказании мер поддержки будет учитываться совокупный ущерб, понесенный при атаке на объекты.

Плюс на помощь со стороны государства могут рассчитывать юрлица и ИП, чей ущерб превышает 5% годового дохода. При наличии регистрации с 1 декабря 2025 года подобное сравнение не потребуется.

Также сократили срок предоставления перечней пострадавших предпринимателей, которые платформа направляет в ФНС и территориальные органы страховщика. Теперь — не позднее 5-го числа каждого месяца вместо 10-го.

На днях в «РВБ» рассказали, как «Вайлдберриз» восстанавливался после атак на склады.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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