«Переделали наши?»: В России оценили «новые» украинские ракеты «Паляница» и «Пекло»
Сергей Хатылев заявил НСН, что ВСУ могли переделать советские ракеты или западное «старье».
«Новые» украинские ракеты «Паляница» и «Пекло» могут быть модернизированными вариантами советских систем или старых западных ракет, заявил НСН бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС Сергей Хатылев.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил об успешных испытаниях новой ракеты «Рута». Также, по его словам, ракета «Паляница» вышла в серийное производство. Первые боевые применения успешно прошла и ракета-дрон «Пекло». На презентации было заявлено, что ракета может лететь со скоростью 700 км/час на расстояние более 700 км. Прошедшей ночью Таганрог подвергся ракетной атаке со стороны Вооруженных сил Украины. СМИ сообщают, что это могли быть украинские ракеты-дроны «Паляница», в Минобороны РФ эту информацию не подтверждали.
«Таганрог находится в зоне досягаемости этих модификаций, но что это было, пока говорить рано. На сегодняшний день есть три основные версии, что из себя представляют украинские ракеты. Первый вариант – это наша старая аппаратура, техника и ее производные, переложенные на современные состояния. Они уже переделывали наши БПЛА «Стрижи» большого размера. У них часть таких ракет оставалась, чертежи имеются, технологическая документация имеется, что-то можно было сделать. Но в последнее время мы наносили удары по всем этим центрам, по производствам. Поэтому у меня большое сомнение, что могло там что-то нормальное остаться», - рассказал он.
С другой стороны, ВСУ могли также переделать западное «старье» или просто поменять названия на ракетах от партнеров.
«Второй вариант – Запад помогает, это очевидно. Я думаю, что на Украину свозится все старье из Болгарии и так далее. Это можно привести в пригодное состояние, доработать с помощью иностранных специалистов. И третий вариант – это самый жесткий вариант. Например, берутся ракеты западного производства, просто меняются названия. Но надо понимать, что всегда существуют экспортные варианты. Например, мы тоже продаем какую-то свою технику в другие страны. Эти экспортные варианты идут с заниженными боевыми возможностями, некоторые режимы просто исключаются, дальность уменьшается всегда раза в два», - заключил собеседник НСН.
Украина готова продолжать конфликт с Россией первую половину 2025 года, если после официального прихода к власти в США Дональда Трампа Вашингтон перестанет оказывать поддержку Киеву, заявил ранее украинский министр финансов Сергей Марченко, передает «Радиоточка НСН».
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