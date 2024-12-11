«Переделали наши?»: В России оценили «новые» украинские ракеты «Паляница» и «Пекло»

«Таганрог находится в зоне досягаемости этих модификаций, но что это было, пока говорить рано. На сегодняшний день есть три основные версии, что из себя представляют украинские ракеты. Первый вариант – это наша старая аппаратура, техника и ее производные, переложенные на современные состояния. Они уже переделывали наши БПЛА «Стрижи» большого размера. У них часть таких ракет оставалась, чертежи имеются, технологическая документация имеется, что-то можно было сделать. Но в последнее время мы наносили удары по всем этим центрам, по производствам. Поэтому у меня большое сомнение, что могло там что-то нормальное остаться», - рассказал он.

С другой стороны, ВСУ могли также переделать западное «старье» или просто поменять названия на ракетах от партнеров.

«Второй вариант – Запад помогает, это очевидно. Я думаю, что на Украину свозится все старье из Болгарии и так далее. Это можно привести в пригодное состояние, доработать с помощью иностранных специалистов. И третий вариант – это самый жесткий вариант. Например, берутся ракеты западного производства, просто меняются названия. Но надо понимать, что всегда существуют экспортные варианты. Например, мы тоже продаем какую-то свою технику в другие страны. Эти экспортные варианты идут с заниженными боевыми возможностями, некоторые режимы просто исключаются, дальность уменьшается всегда раза в два», - заключил собеседник НСН.

Украина готова продолжать конфликт с Россией первую половину 2025 года, если после официального прихода к власти в США Дональда Трампа Вашингтон перестанет оказывать поддержку Киеву, заявил ранее украинский министр финансов Сергей Марченко, передает «Радиоточка НСН».

