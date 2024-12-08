«Кризисная ситуация»: В Курске и Курчатове прогремели взрывы

При этом в СМИ не раз появлялась информация о планах Киева атаковать Курскую область и АЭС «грязными бомбами». 

В Курске и Курчатове прогремело несколько взрывов. В Кремле ситуацию в регионе назвали кризисной. Недавно там назначили нового врио исполняющего обязанности губернатора. Ряд специалистов считает, что прошлый руководитель не справился со своей работой в сложной ситуации.

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ВЗРЫВЫ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Рано утром 8 декабря в Курске и Курчатове, где расположена Курская АЭС, произошло несколько взрывов. По сообщениям Telegram-канала «Shot», первый хлопок был слышен примерно в 4:00 часа утра, а потом раздалось еще несколько с интервалом одна-две минуты. О пострадавших и разрушениях пока не известно.

«В одном из районов области задребезжали стекла домов, заверещали сигнализации машин. Затем было слышно еще несколько мощных взрывов. Также в городе включили тревожную сирену», - приводит канал слова местных жителей.

Известно, что в регионе сработала система противовоздушной обороны. Также сообщалось, что российским средствам ПВО удалось уничтожить несколько воздушных целей. До этого региональное управление МЧС передавало, что в Курской области объявлена угроза атаки БПЛА.

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Ночью 8 декабря врио исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн выложил в свой Telegram-канал видео, в котором рассказал, что завершает первый рабочий день на новом посту и пообещал сообща с жителями решить проблемы регион. На момент написания материала атаку на область он не прокомментировал.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ситуацию в Курском регионе кризисной.

Ночью 8 декабря ВСУ также атаковали беспилотниками Ростовскую область. Временно исполняющий обязанности главы региона Юрий Слюсарь сообщил, что обломки украинских дронов упали в районе Новошахтинска. По словам чиновника, всего над регионом было уничтожено шесть БПЛА ВСУ.

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«Из-за падения одного из них разбиты стекла в магазинах. По первой информации, пострадавших нет, следы возгорания отсутствуют», - написал он в своем Telegram-канале.

«ГРЯЗНАЯ БОМБА»

В СМИ не раз появлялась информация о том, что ВСУ собираются атаковать Курскую область, в частности Курскую АЭС, так называемыми «грязными бомбами». То, что Киев пытается создать такой вид атомной бомбы, считает и зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«С учетом на первый взгляд бессмысленной болтовни вокруг создания... Украиной ядерного оружия можно сделать только один печальный вывод: пытается (Украина – прим. НСН) создать "грязную бомбу"», - написал политик в своем Telegram-канале.

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«Грязной ядерной бомбой» называют боезаряды в специальных контейнерах, которые используются с воздушных и наземных носителей, артиллерией, оперативно-тактическими комплексами и авиацией. Это радиологическое оружие массового поражения, в котором применяется обычная взрывчатка и радиоактивный материал. В отличие от стандартного ядерного оружия, задача этой бомбы заключается не в том, чтобы уничтожить военные объекты, а в попытке заразить территорию радиацией.

Известно, что 11 августа ВСУ уже применяли ракеты с химическими средствами для обстрела Курской области. Тогда украинские военные для атаки на село Большое Солдатское использовали кассетные боеприпасы с запрещенными отравляющими веществами удушающего действия, от которых пострадали минимум 20 человек.

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Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в интервью РИА Новости назвал химатаку ВСУ на Курскую область изуверством, а также бесчеловечным и кощунственным актом.

Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что специальная военная операция скоро завершится, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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