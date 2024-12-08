«Кризисная ситуация»: В Курске и Курчатове прогремели взрывы

ВЗРЫВЫ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Рано утром 8 декабря в Курске и Курчатове, где расположена Курская АЭС, произошло несколько взрывов. По сообщениям Telegram-канала «Shot», первый хлопок был слышен примерно в 4:00 часа утра, а потом раздалось еще несколько с интервалом одна-две минуты. О пострадавших и разрушениях пока не известно.

«В одном из районов области задребезжали стекла домов, заверещали сигнализации машин. Затем было слышно еще несколько мощных взрывов. Также в городе включили тревожную сирену», - приводит канал слова местных жителей.

Известно, что в регионе сработала система противовоздушной обороны. Также сообщалось, что российским средствам ПВО удалось уничтожить несколько воздушных целей. До этого региональное управление МЧС передавало, что в Курской области объявлена угроза атаки БПЛА.