Под Саратовом нашли следы метеорита спустя 100 лет после падения
Российские ученые обнаружили под Саратовом следы падения метеорита, который пролетел над регионом более 100 лет назад — в октябре 1918 года. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Специалисты Музея землеведения и геологического факультета МГУ с коллегами нашли в почве микроскопические обломки, предположительно связанные с метеоритом «Саратов».
Исследования начались два года назад. Ученые собрали образцы вдоль траектории полета небесного тела и выделили из них магнитные частицы. Лабораторный анализ с помощью оптической и электронной микроскопии, а также рамановской спектроскопии подтвердил наличие фрагментов с оливином, никелем и хромом. Состав частиц полностью совпал с веществом метеорита.
В университете объяснили, что методика позволяет выявлять следы космических тел даже там, где точное местонахождение крупных обломков установить невозможно. Эти сведения открывают новые возможности для изучения метеоритных дождей и определения зон рассеяния их вещества.
Ранее ученые нашли древние следы падения космического тела на дне Онежского озера.
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