Под Саратовом нашли следы метеорита спустя 100 лет после падения

Специалисты Музея землеведения и геологического факультета МГУ с коллегами нашли в почве микроскопические обломки, предположительно связанные с метеоритом «Саратов».



Исследования начались два года назад. Ученые собрали образцы вдоль траектории полета небесного тела и выделили из них магнитные частицы. Лабораторный анализ с помощью оптической и электронной микроскопии, а также рамановской спектроскопии подтвердил наличие фрагментов с оливином, никелем и хромом. Состав частиц полностью совпал с веществом метеорита.



В университете объяснили, что методика позволяет выявлять следы космических тел даже там, где точное местонахождение крупных обломков установить невозможно. Эти сведения открывают новые возможности для изучения метеоритных дождей и определения зон рассеяния их вещества.



Ранее ученые нашли древние следы падения космического тела на дне Онежского озера.

