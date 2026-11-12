Под Саратовом нашли следы метеорита спустя 100 лет после падения

Российские ученые обнаружили под Саратовом следы падения метеорита, который пролетел над регионом более 100 лет назад — в октябре 1918 года. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Найден пролетевший над Москвой каменный метеорит

Специалисты Музея землеведения и геологического факультета МГУ с коллегами нашли в почве микроскопические обломки, предположительно связанные с метеоритом «Саратов».

Исследования начались два года назад. Ученые собрали образцы вдоль траектории полета небесного тела и выделили из них магнитные частицы. Лабораторный анализ с помощью оптической и электронной микроскопии, а также рамановской спектроскопии подтвердил наличие фрагментов с оливином, никелем и хромом. Состав частиц полностью совпал с веществом метеорита.

В университете объяснили, что методика позволяет выявлять следы космических тел даже там, где точное местонахождение крупных обломков установить невозможно. Эти сведения открывают новые возможности для изучения метеоритных дождей и определения зон рассеяния их вещества.

Ранее ученые нашли древние следы падения космического тела на дне Онежского озера.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Песня
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