Ямпольская оценила возможное слияние МХТ и МХАТ

По ее словам, речь идет, прежде всего, о труппах и коллективах художников, каждый из которых обладает самостью. Их невозможно просто взять и объединить. Она подчеркнула, что это должен быть творческий порыв навстречу друг другу.



Ранее глава МХТ имени Чехова и народный артист РФ Константин Хабенский допустил объединение его театра и МХАТ имени Горького.

