Ямпольская оценила возможное слияние МХТ и МХАТ
Советник президента России Елена Ямпольская заявила, что объединить Московский художественный театр имени Чехова и Московский академический театр имени Горького просто так нельзя. Об этом она сказала в разговоре с NEWS.ru.
По ее словам, речь идет, прежде всего, о труппах и коллективах художников, каждый из которых обладает самостью. Их невозможно просто взять и объединить. Она подчеркнула, что это должен быть творческий порыв навстречу друг другу.
Ранее глава МХТ имени Чехова и народный артист РФ Константин Хабенский допустил объединение его театра и МХАТ имени Горького.
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