Ямпольская оценила возможное слияние МХТ и МХАТ

Советник президента России Елена Ямпольская заявила, что объединить Московский художественный театр имени Чехова и Московский академический театр имени Горького просто так нельзя. Об этом она сказала в разговоре с NEWS.ru.

Непродуманные действия: Мирное объединение МХТ и МХАТ назвали невозможным

По ее словам, речь идет, прежде всего, о труппах и коллективах художников, каждый из которых обладает самостью. Их невозможно просто взять и объединить. Она подчеркнула, что это должен быть творческий порыв навстречу друг другу.

Ранее глава МХТ имени Чехова и народный артист РФ Константин Хабенский допустил объединение его театра и МХАТ имени Горького.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:МХТ им. ЧеховаМХАТТеатр

Горячие новости

Все новости

партнеры