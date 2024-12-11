«Искандера» хватит!: Россия ответит на атаку ATACMS по Таганрогу
Владимир Прохватилов заявил НСН, что в России помимо «Орешника» есть много всего, чем можно было бы ударить по объектам на Украине.
Российской стороне необязательно бить по объектам на Украине сразу новейшей баллистической гиперзвуковой ракетой «Орешник», система «Искандер» вполне справится с поставленными задачами, сказал в эфире НСН военный аналитик, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов.
В Минобороны России ранее сообщили, что ВСУ нанесли ракетный удар по расположенному в Ростовской области военному аэродрому Таганрог. В ведомстве уточнили, что для удара украинская сторона использовала шесть баллистических ракет ATACMS американского производства, имеющих дальность 300 км. Две из них сбил ЗРПК «Панцирь», а остальные отклонили с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Данная атака западным дальнобойным оружием не останется без ответа, добавили в российском оборонном ведомстве.
«Сейчас необязательно бить «Орешником». «Искандер» вполне может помочь, планирующие управляемые ракеты тоже отлично достигают своих целей. В общем, разные средства хороши. У нас помимо «Орешника» много всего есть, чего все привязались к нему. Мне не известно, сколько ракет для «Орешника» у нас сделано», - сказал собеседник НСН.
Украинская сторона уже несколько раз использовала для атак по российским регионам ракеты ATACMS. По данным Минобороны РФ, впервые ВСУ выпустили ATACMS по военному объекту в Брянской области в ночь на 19 ноября. Позже, 23 и 25 ноября, Киев применил ATACMS в Курской области. В результате обстрелов были пострадавшие, также зафиксированы повреждения некоторых объектов.
В ответ на эти удары Россия 21 ноября запустила по военно-промышленному предприятию в Днепре ракету «Орешник» в безъядерном исполнении, а 28 ноября по объектам на территории Украины был нанесен удар с применением 90 ракет и более 100 беспилотников.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российская ракетная система «Искандер» является аналогом всех трех модификаций американских ATACMS, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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