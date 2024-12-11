«Искандера» хватит!: Россия ответит на атаку ATACMS по Таганрогу

В Минобороны России ранее сообщили, что ВСУ нанесли ракетный удар по расположенному в Ростовской области военному аэродрому Таганрог. В ведомстве уточнили, что для удара украинская сторона использовала шесть баллистических ракет ATACMS американского производства, имеющих дальность 300 км. Две из них сбил ЗРПК «Панцирь», а остальные отклонили с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Данная атака западным дальнобойным оружием не останется без ответа, добавили в российском оборонном ведомстве.

«Сейчас необязательно бить «Орешником». «Искандер» вполне может помочь, планирующие управляемые ракеты тоже отлично достигают своих целей. В общем, разные средства хороши. У нас помимо «Орешника» много всего есть, чего все привязались к нему. Мне не известно, сколько ракет для «Орешника» у нас сделано», - сказал собеседник НСН.

Украинская сторона уже несколько раз использовала для атак по российским регионам ракеты ATACMS. По данным Минобороны РФ, впервые ВСУ выпустили ATACMS по военному объекту в Брянской области в ночь на 19 ноября. Позже, 23 и 25 ноября, Киев применил ATACMS в Курской области. В результате обстрелов были пострадавшие, также зафиксированы повреждения некоторых объектов.

В ответ на эти удары Россия 21 ноября запустила по военно-промышленному предприятию в Днепре ракету «Орешник» в безъядерном исполнении, а 28 ноября по объектам на территории Украины был нанесен удар с применением 90 ракет и более 100 беспилотников.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российская ракетная система «Искандер» является аналогом всех трех модификаций американских ATACMS, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

