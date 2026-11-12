Ямпольская рассказала, чьим именем назвала бы улицу в Москве
Советник президента РФ Елена Ямпольская заявила, что одна из улиц Москвы могла бы носить имя поэта-песенника Николая Добронравова. Об этом она рассказала в беседе с NEWS.ru.
По ее мнению, Добронравов является выдающимся песенником. Он безусловно достоин того, чтобы его именем назвали улицу в столице или любом другом городе страны, добавила она.
Также Ямпольская объяснила, что с огромным почтением относится к актрисе Татьяне Дорониной и восхищается ею. Однако она отвергла идею присвоить имя артистки одной из улиц города, поскольку в России принято делать это только спустя 10 лет после смерти. Советник президента пожелала ей здоровья и долголетия.
До этого Росреестр назвал самые популярные названия улиц в РФ.
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