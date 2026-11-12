Ямпольская рассказала, чьим именем назвала бы улицу в Москве

По ее мнению, Добронравов является выдающимся песенником. Он безусловно достоин того, чтобы его именем назвали улицу в столице или любом другом городе страны, добавила она.



Также Ямпольская объяснила, что с огромным почтением относится к актрисе Татьяне Дорониной и восхищается ею. Однако она отвергла идею присвоить имя артистки одной из улиц города, поскольку в России принято делать это только спустя 10 лет после смерти. Советник президента пожелала ей здоровья и долголетия.



До этого Росреестр назвал самые популярные названия улиц в РФ.

