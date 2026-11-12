По его словам, Киев остается важным рынком и исторически близким партнером. Причем Минск планирует поддерживать контакты как с восточными, так и с западными соседями, несмотря на существующие разногласия.



Секрета надеется на улучшение отношений с западноевропейскими странами. Он добавил, что в ЕС продолжаются дискуссии о подходах к взаимодействию с республикой. По оценке дипломата, Запад стал внимательнее относиться к инициативам белорусского руководства, связанным с открытостью и готовностью к переговорам.



Замглавы МИД подчеркнул, что географическое положение не изменится, поэтому Минск намерен сохранять связи со странами по обе стороны континента.



Ранее глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что конфликт на Украине может закончиться в ближайшие месяцы.

