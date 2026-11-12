Песков: РФ требует письменных гарантий нерасширения НАТО на восток

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль требует документального оформления гарантий нерасширения НАТО на восток. Об этом сообщает ТАСС.

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По словам представителя российского лидера, Москве уже обещали, что альянс не будет расширяться на восток. Это было еще во времена Михаила Горбачева и Бориса Ельцина, добавил он.

Но после этого объединение пять или шесть раз расширялось. Песков уточнил, что за такими важными для РФ словами должны стоять действия, в том числе по документальному оформлению нерасширения НАТО.

Ранее в МИД России допустили участие североатлантического альянса в архитектуре евразийской безопасности.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:РоссияНАТОДмитрий Песков

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