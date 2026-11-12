Песков: РФ требует письменных гарантий нерасширения НАТО на восток
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль требует документального оформления гарантий нерасширения НАТО на восток. Об этом сообщает ТАСС.
По словам представителя российского лидера, Москве уже обещали, что альянс не будет расширяться на восток. Это было еще во времена Михаила Горбачева и Бориса Ельцина, добавил он.
Но после этого объединение пять или шесть раз расширялось. Песков уточнил, что за такими важными для РФ словами должны стоять действия, в том числе по документальному оформлению нерасширения НАТО.
Ранее в МИД России допустили участие североатлантического альянса в архитектуре евразийской безопасности.
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