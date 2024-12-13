СМИ: Трамп хочет отправить войска ЕС на Украину
13 декабря 202404:33
После заключения перемирия между Украиной и Россией победивший на выборах президента США Дональд Трамп хочет отправить европейские войска на Украину, сообщает The Wall Street Journal.
Это необходимо для контроля соблюдение режима прекращения огня.
Издание пишет, что данную идею политик озвучил в беседе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским на встрече в Париже.
Ранее стало известно, что Трамп пока не определился с планом по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru