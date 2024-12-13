СМИ: Трамп хочет отправить войска ЕС на Украину

После заключения перемирия между Украиной и Россией победивший на выборах президента США Дональд Трамп хочет отправить европейские войска на Украину, сообщает The Wall Street Journal.

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Это необходимо для контроля соблюдение режима прекращения огня.

Издание пишет, что данную идею политик озвучил в беседе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским на встрече в Париже.

Ранее стало известно, что Трамп пока не определился с планом по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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