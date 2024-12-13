СМИ: Трамп хочет отправить войска ЕС на Украину

Это необходимо для контроля соблюдение режима прекращения огня.

Издание пишет, что данную идею политик озвучил в беседе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским на встрече в Париже.

Ранее стало известно, что Трамп пока не определился с планом по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

