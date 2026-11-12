Mercedes заморозил инвестиции в немецкие заводы и допустил их закрытие
Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz приостановил инвестиции в свои производственные площадки в Германии и допустил закрытие двух заводов. Причиной стали высокие расходы на персонал и отсутствие договоренностей о сокращении издержек. Об этом сообщает Berliner Zeitung со ссылкой на члена правления компании Михаэля Шибе.
По его словам, производство в ФРГ обходится концерну слишком дорого. Стоимость одного рабочего часа здесь зачастую в пять раз выше, чем на предприятиях в Восточной Европе. Руководство считает, что при нынешней структуре расходов дальнейшие вложения в немецкие площадки экономически невыгодны.
Переговоры о сокращении затрат продолжаются несколько месяцев, но компромисса пока нет. Среди обсуждаемых мер упоминается увеличение рабочей недели с 35 до 40 часов без повышения зарплаты.
Ранее Шибе предупреждал, что при отсутствии экономии Mercedes может закрыть два предприятия: завод по сборке автомобилей и площадку по производству силовых агрегатов.
При этом действующее соглашение Zukunftssicherung 2035 защищает сотрудников от увольнений по производственным причинам до конца 2034-го. По данным профсоюза IG Metall, ради сохранения этих гарантий работники уже согласились на финансовые уступки.
До этого сообщали, что другой немецкий производитель авто Volkswagen планирует сократить 12 тыс. рабочих мест к 2030 году.
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