Mercedes заморозил инвестиции в немецкие заводы и допустил их закрытие

По его словам, производство в ФРГ обходится концерну слишком дорого. Стоимость одного рабочего часа здесь зачастую в пять раз выше, чем на предприятиях в Восточной Европе. Руководство считает, что при нынешней структуре расходов дальнейшие вложения в немецкие площадки экономически невыгодны.



Переговоры о сокращении затрат продолжаются несколько месяцев, но компромисса пока нет. Среди обсуждаемых мер упоминается увеличение рабочей недели с 35 до 40 часов без повышения зарплаты.



Ранее Шибе предупреждал, что при отсутствии экономии Mercedes может закрыть два предприятия: завод по сборке автомобилей и площадку по производству силовых агрегатов.



При этом действующее соглашение Zukunftssicherung 2035 защищает сотрудников от увольнений по производственным причинам до конца 2034-го. По данным профсоюза IG Metall, ради сохранения этих гарантий работники уже согласились на финансовые уступки.



До этого сообщали, что другой немецкий производитель авто Volkswagen планирует сократить 12 тыс. рабочих мест к 2030 году.

