В «VK Знакомствах» появилась функция поиска пары по музыке

Теперь пользователи могут добавить к анкете любую композицию из библиотеки «VK Музыки». Песня может отражать текущее настроение или напоминать о важных событиях. Потенциальные пары могут прослушать фрагмент еще до начала общения.



Директор сервиса Игорь Кузнецов объяснил, что музыкальный вкус — еще одна грань личности, которую интересно узнавать при знакомстве. Иногда один трек рассказывает о человеке больше, чем несколько предложений в анкете.



Композиции будут анализировать алгоритмы наравне с другими данными. Это позволит точнее подбирать рекомендации и показывать пользователей с похожими интересами. По словам Кузнецова, в дальнейшем общие вкусы могут стать поводом для первого сообщения или совместного похода на концерт.

