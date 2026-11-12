В «VK Знакомствах» появилась функция поиска пары по музыке

Сервис «VK Знакомства» запустил функцию «Мой трек». Она позволяет находить партнеров с учетом музыкальных предпочтений. Об этом сообщает РЕН ТВ.

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Теперь пользователи могут добавить к анкете любую композицию из библиотеки «VK Музыки». Песня может отражать текущее настроение или напоминать о важных событиях. Потенциальные пары могут прослушать фрагмент еще до начала общения.

Директор сервиса Игорь Кузнецов объяснил, что музыкальный вкус — еще одна грань личности, которую интересно узнавать при знакомстве. Иногда один трек рассказывает о человеке больше, чем несколько предложений в анкете.

Композиции будут анализировать алгоритмы наравне с другими данными. Это позволит точнее подбирать рекомендации и показывать пользователей с похожими интересами. По словам Кузнецова, в дальнейшем общие вкусы могут стать поводом для первого сообщения или совместного похода на концерт.

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ФОТО: РИА Новости
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