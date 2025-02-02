АТАКА НА ШКОЛУ-ИНТЕРНАТ В СУДЖЕ

Вечером 1 февраля ВСУ ракетами атаковали здание школы-интерната в Судже в Курской области. В Министерстве обороны России сообщили, что пуск украинских ракет был зафиксирован из Сумской области. По мнению представителей ведомства, «данная провокация со стороны Киева была нацелена на отвлечение мирового общественного мнения от действий ВСУ в населенном пункте Русское Поречное» в Курской области.

«Вооруженные силы Украины совершили очередное военное преступление. Удар ВСУ по гражданскому объекту в очередной раз продемонстрировал террористическую сущность тех, кто стоит у власти в Киеве», - заявили в Минобороны РФ.