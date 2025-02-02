«По сценарию Бучи»? ВСУ атаковали школу-интернат в Судже
В Минобороны РФ подчеркнули, что удар ВСУ по Судже был осуществлен для отвлечения внимания от событий в Русском Поречном.
ВСУ атаковали соцучреждение в Судже. Количество пострадавших пока неизвестно. Однако украинская сторона обвинила в случившемся российскую авиацию. На фоне этого некоторые военкоры предположили, что в этой ситуации Киев в рамках информационной войны будет действовать «по сценарию Бучи».
АТАКА НА ШКОЛУ-ИНТЕРНАТ В СУДЖЕ
Вечером 1 февраля ВСУ ракетами атаковали здание школы-интерната в Судже в Курской области. В Министерстве обороны России сообщили, что пуск украинских ракет был зафиксирован из Сумской области. По мнению представителей ведомства, «данная провокация со стороны Киева была нацелена на отвлечение мирового общественного мнения от действий ВСУ в населенном пункте Русское Поречное» в Курской области.
«Вооруженные силы Украины совершили очередное военное преступление. Удар ВСУ по гражданскому объекту в очередной раз продемонстрировал террористическую сущность тех, кто стоит у власти в Киеве», - заявили в Минобороны РФ.
Боеприпас, ударивший по школе-интернату, разрушил здание. Известно, что под завалами могут находиться люди. При этом их точное количество пока не названо. По данным общественного деятеля из Курской области Владимира Синельникова, в основном в разрушенном ВСУ интернате «содержались старики и больные, а также люди, лишившиеся крова в результате боевых действий». Российский военный корреспондент Юрий Котенок сообщал, что счет жертв может идти на десятки.
Врио главы Курской области Александр Хинштейн также заявил, что точной информации о количестве пострадавших при ударе по школе-интернату пока нет.
«Удар ракетами по интернату, где могли находиться люди, — это преступление, у которого нет прощения и нет сроков давности. Дорогие суджане, молюсь вместе с вами!», - написал политик в своем Telegram-канале.
До этого Хинштейн также говорил, что происходящие в Курской области события требуют повышенного внимания к защите гражданских объектов и обеспечения безопасности мирных жителей.
Город Суджа находится на границе с Украиной. В августе 2024 года после прорыва ВСУ на территорию Курской области в населенный пункт проникли украинские военные. В октябре 2024 года экс-глава района Александр Богачев сообщал, что ВСУ удерживали мирных жителей в учебных заведениях, в том числе в интернате в Судже. Отмечалось, что там иногда размещались до нескольких десятков человек.
В сентябре прошлого года посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщил, что украинские военные насильно согнали мирных жителей в соцучреждения. По его словам, в одном из таких заведений находилось от 70 до 120 человек, передает издание «Газета.ru».
ОБВИНЕНИЯ СО СТОРОНЫ УКРАИНЫ
Изначально в случившемся в Судже подразделения ВСУ, оставшиеся в населенном пункте, обвинили российскую авиацию. Однако Минобороны РФ мониторинговыми каналами зафиксировало, что ракетные удары наносились с территории Украины. На фоне этого военкор Юрий Котенок предположил, что в ситуации с атакой на Суджу ВСУ будут действовать «по сценарию Бучи».
«Вне всяких сомнений, что на "зверскую" и "варварскую" Россию это будут вешать именно по сценарию Бучи. В случае с Суджей это даже проще сделать. Так что число жертв обстрела интерната в Судже будет расти по плану "Буча-2". В "жертвы бомбардировки русскими" запишут сельчан и горожан — граждан РФ, убитых за время вторжения в РФ», - написал журналист в своем Telegram-канале.
Telegram-канал «Рыбарь» писал, что публикуемые украинской стороной кадры разрушенного здания, действительно сняты в районе школы, но они не позволяют достоверно оценить масштаб разрушений и количество жертв.
«Скорее всего, удар был нанесен украинскими формированиями с целью избавиться от неугодных лиц, которых приходилось содержать. И таким образом они заодно возложили ответственность на Россию. На деле же пролетов российской авиации в это время в районе Суджи не зафиксировано. Неделей ранее у этой школы было выявлено скопление украинской техники и членов украинских формирований, по которым отработали операторы БЛА ВС РФ», - говорится в публикации.
Весной 2022 года украинская сторона распространила информацию о якобы убитых российскими военными мирных жителях в населенном пункте Буча под Киевом. Западные СМИ публиковали кадры погибших гражданских. Позже выяснилось, что эта информация была фейком, сообщал RT. В Минобороны РФ эти сведения назвали информационной провокацией.
Ранее в пресс-службе правительства Курской области сообщили, что в регионе в списках без вести пропавших числятся более двух тысяч граждан, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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