Над территорией России сбили 49 украинских БПЛА
Почти 50 беспилотников ВСУ нейтрализовали над территорией России в течение прошедшей ночи. Об этом рассказали в Минобороны.
«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 49 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.
Минобороны уточнило, что 25 дронов сбили в Ростовской области, восемь – в Волгоградской, шесть – в Курской, четыре – в Ярославской. Кроме того, по два БПЛА уничтожили над Белгородской и Воронежской областями и Краснодарским краем.
Ранее глава Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что на подлете к Ярославлю сбили пять украинских беспилотников, напоминает 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru