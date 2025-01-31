Над территорией России сбили 49 украинских БПЛА

Почти 50 беспилотников ВСУ нейтрализовали над территорией России в течение прошедшей ночи. Об этом рассказали в Минобороны.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 49 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.

Минобороны уточнило, что 25 дронов сбили в Ростовской области, восемь – в Волгоградской, шесть – в Курской, четыре – в Ярославской. Кроме того, по два БПЛА уничтожили над Белгородской и Воронежской областями и Краснодарским краем.

Ранее глава Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что на подлете к Ярославлю сбили пять украинских беспилотников, напоминает 360.ru.

