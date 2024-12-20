Активист Синельников: В Судже в оккупации находятся около 3 тысяч человек

Около трех тысяч мирных жителей остаются в оккупации в Судже Курской области. Об этом заявил активист Владимир Синельников в беседе с «Лентой.ру».

По его словам, большая часть горожан проживает в своих домах или собирается в одном доме вместе с соседями.

«Те, кто лишился жилья из-за боевых действий, живут в здании [интерната], в котором есть жизненно-необходимые условия — кроме электричества и всего того комфорта, что у них был», — отметил Синельников.

В интернате находятся несколько десятков мирных жителей. Волонтеры установили персональные данные почти 260 человек, о которых известно, что они выжили, продолжается работа, чтобы сообщить о живущих в приграничье гражданах их родственникам.

Между тем временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил о значительных разрушениях в приграничье. По его словам, из-за действий ВСУ некоторые населенные пункты «снесены с лица земли», пишет Ura.ru.

