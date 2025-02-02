Минобороны: ВСУ ударили ракетой по интернату в Судже

ПВО зафиксировала пуск ракет из Сумской области Украины. По данным российского военного ведомства, удар был целенаправленным.

Отмечается, что Киев пошел на такой шаг в попытке отвлечь мировое сообщество от собственных зверств в Русском Поречном в Курской области.

Как заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, точных данных о числе пострадавших при ударе по интернату пока нет.

Ранее шесть украинских дронов нанесли удар по Белгородской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

