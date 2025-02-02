Минобороны: ВСУ ударили ракетой по интернату в Судже

Вооруженные силы Украины целенаправленно нанесли удар ракетой по интернату в городе Суджа Курской области, сообщает Минобороны России.

ВСУ нанесли удары по пяти населенным пунктам Белгородской области

ПВО зафиксировала пуск ракет из Сумской области Украины. По данным российского военного ведомства, удар был целенаправленным.

Отмечается, что Киев пошел на такой шаг в попытке отвлечь мировое сообщество от собственных зверств в Русском Поречном в Курской области.

Как заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, точных данных о числе пострадавших при ударе по интернату пока нет.

Ранее шесть украинских дронов нанесли удар по Белгородской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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