Хинштейн заявил, что достоверной информации о количестве пострадавших в Судже нет
2 февраля 202502:01
Достоверной информации о количестве пострадавших при ударе Киева по интернату в Судже пока нет, сообщил в Telegram врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
По его словам, удар Киева ракетами по интернату, в котором могли находиться люди, является преступлением.
Ранее Минобороны РФ заявило, что ПВО зафиксировала пуск ракет из Сумской области Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru