Хинштейн заявил, что достоверной информации о количестве пострадавших в Судже нет

Достоверной информации о количестве пострадавших при ударе Киева по интернату в Судже пока нет, сообщил в Telegram врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Хинштейн: ВСУ нанесли ракетный удар под Рыльском

По его словам, удар Киева ракетами по интернату, в котором могли находиться люди, является преступлением.

Ранее Минобороны РФ заявило, что ПВО зафиксировала пуск ракет из Сумской области Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Григорий Сысоев
ТЕГИ:Ракетный УдарВСУАлександр Хинштейн

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