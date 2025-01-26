«Лютые» дроны и взрывы: ВСУ вновь атаковали Рязань
26 января над тремя регионами России сбили 15 беспилотников.
ВСУ вновь пытались атаковать Рязанскую область. На этот раз их целью могло стать одной из промышленных предприятий региона. Несколько дней назад ВСУ уже совершили массированную атаку на российские регионы, выпустив сотню «Лютых» дронов.
АТАКА НА РЯЗАНЬ
В ночь на 26 января ВСУ беспилотниками атаковали Рязанскую область. По данным Telegram-канала «Mash», примерно в 01:00 ночи в районе села Дядьково раздались около десяти взрывов. Хлопки были слышны и в населенном пункте Турлатово. На одном из видео, опубликованном в Сети, слышен гул от летящего беспилотника.
Изначально сообщалось об атаке ВСУ на нефтеперерабатывающий завод в Рязани. Территорию рязанского НПЗ оцепили, на место ЧП прибыло множество пожарных. Позже стало известно, что на объекте горят только факелы, сам НПЗ не пострадал.
Согласно данным Telegram-канала «Подслушано в Рязани», было перекрыто движение транспорта в сторону Южного промузла. Автомобилистов разворачивали через громкоговоритель и направляли в противоположном движению направлении.
«Средствами ПВО и РЭБ над территорией Рязанской области уничтожены беспилотные летательные аппараты. По предварительной информации пострадавших нет, оценивается материальный ущерб. Работают все оперативные службы», - написал в своем Telegram-канале губернатор Рязанской области Павел Малков.
По предварительной информации, ВСУ пытались атаковать регион дронами самолетного типа «Лютый». «Mash» писал, что дальность полета таких БПЛА составляет до тысячи километров, а каждый такой дрон может нести на себе до 50 кг взрывчатки.
До этого ВСУ уже атаковали Рязанскую область 24 января. Тогда в результате падения обломков, уничтоженных БПЛА на территории Ново-Рязанской ТЭЦ и нефтезавода АО «РНПК» начался пожар.
Всего ночью 26 января российские силы ПВО сбили 15 украинских беспилотников над тремя регионами России. По данным Минобороны РФ, восемь БПЛА были уничтожены над территорией Рязанской области, шесть — над Курской, один — над Белгородской.
ДРУГИЕ АТАКИ ВСУ
На этой неделе ВСУ также осуществили самую массовую атаку на российские регионы за 2025 год. 24 января российские силы ПВО сбили 121 украинский беспилотник над территорией РФ. Тогда атаке подверглись около 10 регионов.
Беспилотники ВСУ были сбиты над Ростовской, Московской, Белгородской, Воронежской, Тульской, Орловской и Липецкой областями, а также над Крымом и Москвой. Атаке подверглись Брянский и Рязанский регионы. В первой области обломки украинских дронов упали рядом с заводом Кремний. Никто не пострадал.
При этом в Рязанской области обломки БПЛА попали в один из частных домов, в результате чего в здании начался пожар. К счастью, никто не пострадал.
25 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ выпустили по региону около 50 боеприпасов. В своем Telegram-канале он написал, что снаряды и БПЛА атаковали сразу несколько населенных пунктов региона, в том числе Журавлевку, Октябрьский, Отрадное, Солнцевку, Устинку, Чайки и Ясные Зори. При этом в поселке Октябрьский в результате взрыва боеприпаса был ранен мирный житель. Его доставили в больницу. В населенном пункте также были повреждены два частных домовладения, автомобиль, коммерческий объект и линия электропередачи, написал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее «Известия» сообщили, что за минувшие сутки ВСУ выпустили по населенным пунктам ДНР более 70 боеприпасов.
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