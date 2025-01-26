«Лютые» дроны и взрывы: ВСУ вновь атаковали Рязань

АТАКА НА РЯЗАНЬ

В ночь на 26 января ВСУ беспилотниками атаковали Рязанскую область. По данным Telegram-канала «Mash», примерно в 01:00 ночи в районе села Дядьково раздались около десяти взрывов. Хлопки были слышны и в населенном пункте Турлатово. На одном из видео, опубликованном в Сети, слышен гул от летящего беспилотника.

Изначально сообщалось об атаке ВСУ на нефтеперерабатывающий завод в Рязани. Территорию рязанского НПЗ оцепили, на место ЧП прибыло множество пожарных. Позже стало известно, что на объекте горят только факелы, сам НПЗ не пострадал.

Согласно данным Telegram-канала «Подслушано в Рязани», было перекрыто движение транспорта в сторону Южного промузла. Автомобилистов разворачивали через громкоговоритель и направляли в противоположном движению направлении.