Один человек погиб в Курской области в результате атаки дронов ВСУ

По его словам, еще четыре человека пострадали.

Хинштейн добавил, что угрозы жизни троим пострадавшим нет, а вот за жизнь еще одного борются медики.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ за сутки потеряли на курском направлении более 270 военнослужащих, трое сдались в плен, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

