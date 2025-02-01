Один человек погиб в Курской области в результате атаки дронов ВСУ
1 февраля 202515:59
Один житель Курской области погиб в результате атак украинских беспилотников в Кореневском и Суджанском районах, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.
По его словам, еще четыре человека пострадали.
Хинштейн добавил, что угрозы жизни троим пострадавшим нет, а вот за жизнь еще одного борются медики.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ за сутки потеряли на курском направлении более 270 военнослужащих, трое сдались в плен, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru