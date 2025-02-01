Один человек погиб в Курской области в результате атаки дронов ВСУ

Один житель Курской области погиб в результате атак украинских беспилотников в Кореневском и Суджанском районах, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

В Курской области съемочная группа «Известий» попала под удар дрона ВСУ

По его словам, еще четыре человека пострадали.

Хинштейн добавил, что угрозы жизни троим пострадавшим нет, а вот за жизнь еще одного борются медики.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ за сутки потеряли на курском направлении более 270 военнослужащих, трое сдались в плен, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
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