ВСУ потеряли в Курской области более 56 410 военнослужащих
Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на курском направлении более 270 военнослужащих, трое сдались в плен. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
По данным министерства, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 56 410 военнослужащих.
Также российские войска подбили 327 танков, 241 БМП и 185 БТР, 1660 боевых бронированных машин.
Кроме того, были уничтожены 396 артиллерийских орудий, 45 пусковых установок РСЗО, 16 пусковых установок ЗРК, 106 станции РЭБ, 1735 автомобилей и 33 единицы инженерной и другой техники.
Ранее российские военные уничтожили украинскую разведывательную группу из семи человек в районе населённого пункта Николаево-Дарьино в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru