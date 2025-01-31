ВСУ потеряли в Курской области более 56 410 военнослужащих

По данным министерства, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 56 410 военнослужащих.

Также российские войска подбили 327 танков, 241 БМП и 185 БТР, 1660 боевых бронированных машин.

Кроме того, были уничтожены 396 артиллерийских орудий, 45 пусковых установок РСЗО, 16 пусковых установок ЗРК, 106 станции РЭБ, 1735 автомобилей и 33 единицы инженерной и другой техники.

Ранее российские военные уничтожили украинскую разведывательную группу из семи человек в районе населённого пункта Николаево-Дарьино в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

