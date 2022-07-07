Доиграются до $400? Запад решил ограничить российскую нефть
В России уже ответили - пока японцам, но последствия могут оказаться глобальными.
Пока Запад и Япония строят планы по сокращению стоимости российской нефти, аналитики, наоборот, прогнозируют увеличение цен на нее.
Ранее агентство Вloomberg сообщило, что Запад собирается установить предельные цены на российскую нефть в диапазоне $40-60 за баррель. При этом, например, в США такую цену считают слишком низкой. Это и не удивительно, ведь по состоянию на 6 июля 2022 года цена за баррель нефти Brent составила $101,47, а Urals - превысила $80. К тому же на Западе опасаются, что антироссийские меры сами по себе могут привести к скачку цен на нефть.
До этого о механизме ограничения цен на российскую нефть, обсуждаемом в G7 и подразумевающем снижение ее стоимости в два раза, напомнил премьер-министр Японии Фумио Кисида.
«Мы установим максимальную стоимость российской нефти вдвое ниже нынешнего уровня и создадим механизм, не позволяющий покупать ее по более высоким ценам», - заявил он.
На это резко отреагировал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он заявил, что если Япония введет потолок цен на российскую нефть, то лишится энергоносителей из РФ и участия в проекте «Сахалин-2».
«На рынке существенно снизится количество нефти, а ее стоимость будет гораздо выше. Причем выше прогнозной астрономической цены в $300-400», - заметил он.
Кстати, после этого акции японских компаний Mitsui & Co и Mitsubishi Corp сразу обвалились. Они владеют ценными бумагами в нефтегазовом проекте «Сахалин-2», в котором, по указу президента России Владимира Путина, оператор сменился на юридическое лицо из РФ.
В том, что японскому бизнесу без российской нефти может прийти конец, не сомневается и экс-посол России в Японии Александр Панов. В беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» он напомнил, что экономика этой азиатской страны на 10% зависит от российских углеводородов, но есть и предприятия, которые полностью работают на нефти из РФ, поэтому бизнесу невыгодны высокие цены на нее.
«В Хиросиме нефтеперерабатывающий завод полностью работает на российской нефти. Япония хотела бы сохранить этот канал поставок. Сейчас они запросили у России разъяснение, что кроется за указом Путина о создании нового оператора сахалинского проекта и необходимостью японским компания перерегистрации своей доли в нем. Видимо, не понимают условий и сколько им придется платить за нефть», - добавил он.
При этом аналитики считают, что если G7 все же введет ценовые ограничения на российскую нефть, она может подорожать до $380 за баррель. По данным американского банка JPMorgan Chase & Co., это возможно в случае, если Россия введет ответные меры и сократит нефтедобычу на пять миллионов баррелей в сутки, что может привести к «катастрофическим» последствиям для большинства стран.
О повышении цен на нефть в случае давления на Россию говорил и эксперт ТПП Рустам Танкаев. В эфире НСН он предположил, что новые санкции в отношении РФ могут взвинтить цены на нефть до $200 за баррель, при этом Москве, по его словам, санкции уже безразличны.
«Ситуация на рынке нефти сейчас управляется идиотами. Санкции, формально введенные против России, бьют по Европе, США и Японии. Если этот процесс будет углубляться, цена на нефть может дойти и до $200. При этом прогнозировать глупость невозможно», - заметил он.
Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что намерение ограничить цену на российскую нефть - это «попытка вмешательства в рыночные механизмы».
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