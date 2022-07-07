Доиграются до $400? Запад решил ограничить российскую нефть

Пока Запад и Япония строят планы по сокращению стоимости российской нефти, аналитики, наоборот, прогнозируют увеличение цен на нее.

Ранее агентство Вloomberg сообщило, что Запад собирается установить предельные цены на российскую нефть в диапазоне $40-60 за баррель. При этом, например, в США такую цену считают слишком низкой. Это и не удивительно, ведь по состоянию на 6 июля 2022 года цена за баррель нефти Brent составила $101,47, а Urals - превысила $80. К тому же на Западе опасаются, что антироссийские меры сами по себе могут привести к скачку цен на нефть.

До этого о механизме ограничения цен на российскую нефть, обсуждаемом в G7 и подразумевающем снижение ее стоимости в два раза, напомнил премьер-министр Японии Фумио Кисида.