«Баррель за $300»: Япония выбирает между санкциями и российской нефтью

Угроза Медведева лишить Японию российской нефти не критична для Токио, хотя бизнес ощутит последствия, рассказал в эфире НСН экс-посол РФ Александр Панов.

Экономика Японии на 10% зависит от российских углеводородов, но есть предприятия, которые полностью работают на нефти из РФ и бизнесу невыгодны высокие цены на российскую нефть, заявил экс-посол РФ в Японии Александр Панов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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Ранее стало известно о планах Токио установить потолок цен на российскую нефть на уровне вполовину от нынешних. В ответ заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев пригрозил Японии прекращением поставок нефти и газа. Акции японских компаний Mitsui & Co и Mitsubishi Corp сразу обвалились: обе корпорации владеют акциями в нефтегазовом проекте «Сахалин-2», в котором по указу президента России Владимира Путина сменится оператор - им станет российское юрлицо.

«Экономика Японии на 10% зависит от российских углеводородов и не так много получает нефти из месторождений «Сахалин-2», но некоторые их предприятия сильно зависят от нашей нефти. В Хиросиме нефтеперерабатывающий завод полностью работает на российской нефти. Япония хотела бы сохранить этот канал поставок. Сейчас они запросили у России разъяснение, что кроется за указом Путина о создании нового оператора сахалинского проекта и необходимостью японским компания перерегистрации своей доли в нем. Видимо, не понимают условий и сколько им придется платить за нефть», - говорит Панов.

Глава МИД Японии Есимаса Хаяси уже отметил важность проекта «Сахалин-2» для обеспечения стабильных энергопоставок. При этом японские власти поддерживают санкции против России, которые должны лишить страну больших доходов в углеводородном секторе. Япония в этой ситуации пытается усидеть на двух стульях, уверен Панов.

«Они занимают явную недружественную антироссийскую позицию, но пытаются лавировать, потому что японский бизнес в этом заинтересован. Японские власти считают, что найдут дополнительные источники поставок нефти, возможно, на Ближнем Востоке, но рынок нефти неустойчивый. Если дальше такая ситуация пойдет и будет прекращен импорт нефти, то она взлетит до 300 долларов за баррель. При этом Россия сейчас значительно наращивает поставки нефти в Индию, Китай и ряд других стран», - отметил эксперт.

Ранее в The Economist вышла статья в которой указывалось, что Европе пока не везет в энергетической войне с Россией.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
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