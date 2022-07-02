Разломанный рынок. Антироссийские санкции на нефть приведут к «пирровой победе» Запада
Невероятно высокий рост цен на нефть на фоне антироссийских санкций G7 приведет к «пирровой победе» Запада и спровоцирует мировой дефолт.
Цены на нефть могут вырасти до $380 за баррель в случае сокращения Россией добычи сырья на фоне ограничения стран G7 стоимости российской нефти, считают аналитики одного из крупнейших американских банков JP Morgan Chase. Об этом пишет Bloomberg.
Идея лидеров стран «Большой семерки» установить потолок цен на российскую нефть будет заблокирована Индией и Китаем, считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Об этом он сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Индии и Китаю действительно нет никакого смысла участвовать в подобных попытках создать некий потолок цен на российскую нефть. Запад пытается Индии, Китаю и ряду Азиатских стран диктовать, за сколько покупать российскую нефть, но эти страны понимают, что Россия может отказаться от экспорта нефти и тогда усугубиться дефицит на мировом рынке и вся остальная нефть будет стоить дороже 150 долларов за баррель. Зачем Китаю и Индии это нужно? Они сегодня покупают российскую нефть дешевле на 30 долларов за баррель – за 80-85 долларов и остаются в выигрыше. Зачем им рисковать и потерять дешевый источник нефти?» - говорит Игорь Юшков.
По мнению аналитика, Запад может предпринять попытки договориться с Ираном и снять санкции, введенные из-за иранской ядерной программы, и частично заменить Россию на мировом нефтяном рынке. Аналогичное решение может принято в отношении Венесуэлы. Однако, подчеркивает Юшков, «это процесс не быстрый».
Москве санкции уже безразличны, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» эксперт ТПП Рустам Танкаев.
«Ситуация на рынке нефти сейчас управляется идиотами, а предсказать поведение идиотов и результат их деятельности чрезвычайно сложно. Вся эта возня с санкциями против России, Ирана и Венесуэлы привела к тому, что на мировом рынке нефти сейчас серьезный дефицит. Равновесная цена нефти, если спрос и предложение соответствую друг другу, соответствует $70 за баррель, а мы сейчас наблюдаем колебания цены вокруг $120. В этом году Россия получит намного больше денег от нефтегазового рынка, чем могла бы получить при нормальной ситуации. Из-за всех этих скачков и движений цены держатся на очень высоком уровне, бюджет получил дополнительные средства. Россия как бы выигравшая сторона, но это на самом деле "пиррова победа", потому что рынок разломан, в ближайшие годы он будет работать хуже, и Россия вместе со всеми будет нести бремя последствий всех этих безобразий, которые сейчас творят США», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
{{related_post_c2qaI1YZF}}
Ранее президент Финансового университета при правительстве РФ Михаил Эскиндаров. В эфире НСН он рассказал, какие страны из-за антироссийских санкций затронет мировой дефолт. По мнению эксперта, их около 70, а возможно, и большинство стран Европейского союза, Великобритании и тех, которые зависят от энергоносителей из России, и ряда других стран. Также очень сложная ситуация может возникнуть в странах Африки и некоторых государствах Азии.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 285 / сут.
Умерли
381 тыс.+51 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+3 488 / сут.
- Дипломаты Израиля в ФРГ упрекнули украинского посла в оскорблении памяти жертв бандеровцев
- Минобороны РФ: ВСУ понесли значительные потери в ходе спецоперации
- Разломанный рынок. Антироссийские санкции на нефть приведут к «пирровой победе» Запада
- Минобороны РФ показало кадры работы штурмовиков Су-25 на Украине
- В Хакасии обнаружили пропавший частный вертолет Robinson
- Умер советский тренер по фигурному катанию Леонович
- В России госпитализировали 1 112 человека с коронавирусом за сутки
- Стали известны подробности спасения единственного выжившего пассажира самолета Ан-2
- Рогозин: Спутники «Роскосмоса» круглосуточно сканируют территорию Украины
- В узбекском Нукусе задержали организаторов беспорядков
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru