Разломанный рынок. Антироссийские санкции на нефть приведут к «пирровой победе» Запада

По мнению аналитика, Запад может предпринять попытки договориться с Ираном и снять санкции, введенные из-за иранской ядерной программы, и частично заменить Россию на мировом нефтяном рынке. Аналогичное решение может принято в отношении Венесуэлы. Однако, подчеркивает Юшков, «это процесс не быстрый».

Москве санкции уже безразличны, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» эксперт ТПП Рустам Танкаев.

«Ситуация на рынке нефти сейчас управляется идиотами, а предсказать поведение идиотов и результат их деятельности чрезвычайно сложно. Вся эта возня с санкциями против России, Ирана и Венесуэлы привела к тому, что на мировом рынке нефти сейчас серьезный дефицит. Равновесная цена нефти, если спрос и предложение соответствую друг другу, соответствует $70 за баррель, а мы сейчас наблюдаем колебания цены вокруг $120. В этом году Россия получит намного больше денег от нефтегазового рынка, чем могла бы получить при нормальной ситуации. Из-за всех этих скачков и движений цены держатся на очень высоком уровне, бюджет получил дополнительные средства. Россия как бы выигравшая сторона, но это на самом деле "пиррова победа", потому что рынок разломан, в ближайшие годы он будет работать хуже, и Россия вместе со всеми будет нести бремя последствий всех этих безобразий, которые сейчас творят США», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

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Ранее президент Финансового университета при правительстве РФ Михаил Эскиндаров. В эфире НСН он рассказал, какие страны из-за антироссийских санкций затронет мировой дефолт. По мнению эксперта, их около 70, а возможно, и большинство стран Европейского союза, Великобритании и тех, которые зависят от энергоносителей из России, и ряда других стран. Также очень сложная ситуация может возникнуть в странах Африки и некоторых государствах Азии.

