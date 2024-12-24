«Поддержка на выборах»: Эрдоган не будет решать курдский вопрос в Сирии силовым путем

«Пока нет предпосылок, которые указывали бы на то, что курды сложат оружие. Пока курды говорят, что их задача заключается в том, чтобы сформированное в стране правительство признало их права. Они хотят договориться, чтобы их силы стали частью новой армии Сирии. На данном этапе курды не хотят расформировать свои отряды, они хотят признания их статуса. Пока американцы там находятся вместе с ними, позиция курдов не поменяется. При этом никто не знает, какое решение примет Трамп, уйдет оттуда или нет, поэтому курды одновременно стараются находить общий язык с временным правительством и даже Турцией. Но Турция никогда не откажется от своей цели добиться расформирования курдских образований, так как для Турции это террористы», - объяснил он.

При этом, по его словам, в целом для Анкары выгоднее договориться с курдами, так как это добавит голосов Эрдогану на предстоящих выборах президента страны.

«Турция имеет серьезные воздушные силы, которые может задействовать, поэтому у курдов без США не будет шансов продержаться. Анкара и Дамаск проведут военную операцию, если до этого стороны не договорятся. Если говорим в целом о курдах, а не просто о военных формированиях, для Анкары выгоднее договориться, так как в этом случае Анкара может легче решить свою курдскую проблему тоже. Это важно для Эрдогана с точки зрения следующих выборов. Если сейчас Анкара в Сирии все решит силовым путем, Эрдоган потеряет поддержку курдского электората внутри Турции, что для него будет играть существенную роль. Но отдельно договариваться с боевыми подразделениями в Сирии Анкара не будет», - заключил собеседник НСН.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган накануне заявил, что поддержка западными странами Рабочей партии Курдистана (запрещена в Турции) иссякает. По его словам, для сторонников РПК «круг сужается», передает «Радиоточка НСН».

