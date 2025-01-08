СМИ: Израиль призвали готовиться к войне с Турцией

Израиль должен быть готов к прямой конфронтации с Турцией, сообщает Jerusalem Post.

Президент Турции Эрдоган планирует присоединить пять городов Сирии

По данным издания, это необходимо на фоне якобы стремления Стамбула восстановить Османскую империю. Риск объединения сирийских фракций создаст для израильской стороны угрозу в сфере безопасности, а поддерживаемые Турцией силы якобы могут выступать в качестве посредников, что будет вести к нестабильности в регионе.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган призвал страны исламского мира изолировать Израиль

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ВойнаТурцияИзраиль

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