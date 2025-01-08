СМИ: Израиль призвали готовиться к войне с Турцией
8 января 202502:02
Израиль должен быть готов к прямой конфронтации с Турцией, сообщает Jerusalem Post.
По данным издания, это необходимо на фоне якобы стремления Стамбула восстановить Османскую империю. Риск объединения сирийских фракций создаст для израильской стороны угрозу в сфере безопасности, а поддерживаемые Турцией силы якобы могут выступать в качестве посредников, что будет вести к нестабильности в регионе.
Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган призвал страны исламского мира изолировать Израиль
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru