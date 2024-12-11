«Жирная точка»: Сатановский заявил, что Дамаск захватила «Аль-Каида»

Дамаск захватила «Аль-Каида» (террористическая организация, запрещенная в России), которая была перекуплена у саудовцев турками, заявил политолог, президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский в разговоре с НСН.

Ранее сообщалось, что ВВС Израиля атаковали более 250 военных целей на территории Сирии после того, как в арабской республике произошла смена власти. Согласно данным, целями ударов стали десятки самолетов сирийских ВВС и зенитных ракетных систем, объекты для производства и хранения вооружений, запасы ракет класса земля-земля. Израиль утверждает, что после свержения режима Башара Асада действия ЦАХАЛ направлены на предотвращение попадания оружия в руки экстремистов. Сатановский отметил, что ситуация в Сирии совпадает с интересами Турции.