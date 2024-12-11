«Жирная точка»: Сатановский заявил, что Дамаск захватила «Аль-Каида»

У Сирии была серьезная авиация, флот и оружие массового поражения, которое нельзя отдать в руки террористических группировок, отметил в эфире НСН Евгений Сатановский. 

Дамаск захватила «Аль-Каида» (террористическая организация, запрещенная в России), которая была перекуплена у саудовцев турками, заявил политолог, президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский в разговоре с НСН.

Ранее сообщалось, что ВВС Израиля атаковали более 250 военных целей на территории Сирии после того, как в арабской республике произошла смена власти. Согласно данным, целями ударов стали десятки самолетов сирийских ВВС и зенитных ракетных систем, объекты для производства и хранения вооружений, запасы ракет класса земля-земля. Израиль утверждает, что после свержения режима Башара Асада действия ЦАХАЛ направлены на предотвращение попадания оружия в руки экстремистов. Сатановский отметил, что ситуация в Сирии совпадает с интересами Турции.

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«В Сирии Дамаск захватила «Аль-Каида», жирная точка. В данном случае «Аль-Каида», перекупленная у саудовцев турками, но точно так же, как бывшая «Аль-Каида», перекупленная у саудовцев Катаром. Это есть враг всему светскому, всему инородческому и иноверческому, чему мы были свидетелями много раз. И некие слова: «Ладно, мы так и быть будем вести себя хорошо», не работают», - сказал Сатановский.

Он отметил, что у Сирии была серьезная авиация, флот и оружие массового поражения, которое нельзя отдать в руки террористических группировок.

«Сирия – это территория, на которой есть разные вооруженные группировки. Некоторые при поддержке внешних спонсоров Турции, Америки, а некоторые сами по себе. У страны была серьезная авиация, был флот, было оружие массового поражения, если говорить о химическом и биологическом оружии. Были центры по его разработке. Они обеспечивают собственную безопасность теми методами, которые на Ближнем Востоке приняты. Не теми, которые приняты в коридорах российского МИДа, ООН, где ведутся бессмысленные разговоры про международное право и прочие фантомы несуществующей давно уже умершей эпохи. Реалии Ближнего Востока таковы. Или рядом с тобой кто-то, кто может контролировать свою территорию… Если его нет, тогда сам себе режиссер. Никто тебе не виноват, если оружие массового поражения будет захвачено очередной "Аль-Каидой"», - указал собеседник агентства.

Также Сатановский подчеркнул, что Израиль может сохранять и снова терять свои буферные зоны.

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«Ливан – это часть того же геополитического пространства, которым является Сирия. Кроме того, когда идут многочисленные охи-ахи по поводу того, куда там Израиль расширяет буферные зоны… Живя в Российской Федерации, у меня есть осколки на памяти не так давно распавшегося Советского Союза. Много чего могу сказать про буферные зоны у России. Их можно сохранять, их можно терять, чем мы и занялись в последнее время, учитывая Карабах. И, с моей точки зрения, не сегодня, а завтра это будет в Приднестровье», - добавил он.

Сирийские повстанцы, где основную силу представляли боевики из «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической и запрещена в России), начали наступление с северо-запада Сирии в конце ноября. В ночь на 8 декабря они вошли в Дамаск и заявили о свержении режима Башара Асада. Тот покинул страну на самолете. Как выяснилось позже, убежище ему предоставила Россия, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: dpa/picture-alliance / ТАСС
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