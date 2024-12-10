Удары Израиля и довольный Эрдоган: Мир с тревогой ожидает, что будет с Сирией
Пока в Собвезе ООН в унисон звучат голоса о необходимости сохранения территориальной целостности Сирии после переворота в стране, военные эксперты опасаются, что к власти в республике придут радикальные группировки.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла мощные удары по крупнейшим авиабазам Сирии, сообщил Телеканал Al Arabiya. По его данным, в результате атаки поражены «десятки истребителей и вертолетов». Под удар израильских самолетов попал морской порт в сирийской Латакии, где якобы уничтожены военные корабли, стоящие на рейде.
Помимо этого, Израиль также нанес серию ударов по городу Эль-Камышлы в сирийской провинции Хасеке, где находится штаб войск специального назначения.
После падения режима Башара Асада в Сирии 8 декабря израильские войска наносили удары по объектам на территории страны, а также впервые с 1973 года зашли на сирийскую территорию за пределами буферной зоны.
ЕДИНЫ В ВОПРОСАХ ЦЕЛОСТНОСТИ
В ночь на 8 декабря антиправительственные сирийские силы вошли в столицу республики, город Дамаск, и объявили о падении режима правительства Асада. Местонахождение его оставалось неизвестным до вечера воскресенья. Однако затем российские государственные информагентства пролили свет на ситуацию и сообщили, что теперь уже бывший президент Сирии с семьей прибыл в Москву, где получил убежище.
Тем временем в Совбезе ООН накануне прошли консультации по ситуации в Сирии.
Так, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя после заседания отметил, что Совбез «более или менее» един в вопросе о необходимости сохранения территориальной целостности Сирии и важности обеспечения безопасности гражданского населения. Такое мнение он озвучил во время своего пресс-подхода.
Также Небензя подчеркнул, что консультации Совбеза ООН по Сирии прошли в позитивном ключе.
«Мы говорили о необходимости выработки документа Советом. Сегодня никто к этому не был готов, но я думаю, что в ближайшие дни, и, надеюсь, скорее раньше, чем позже, мы это увидим», — отметил Небензя.
При этом он указал на противоречивые заявления Израиля по Голанским высотам.
По мнению дипломата, из сказанного не совсем понятно, «какую часть Голанских высот премьер-министр Биньямин Нетаньяху считает частью Израиля при учете нарушения ими буферной зоны».
В связи с этим он напомнил, что 9 декабря миссия Сирии при ООН направила генсеку всемирной организации и Совбезу ООН письмо, в котором говорилось о нарушении еврейским государством договоренности по Голанским высотам, а также указывалось на «продолжающуюся агрессию Израиля в отношении Сирии».
«Она продолжается, пока мы с вами говорим», - приводит слова Небензи ТАСС.
Тем временем с осуждением действий Израиля на Голанских высотах выступил и Египет.
«Арабская Республика Египет осуждает захват Израилем буферной зоны с Сирией и соседних с ней командных пунктов», - говорится в заявлении МИД Египта.
В Министерстве подчеркнули, что действия Израиля представляют собой нарушение международного права, а также суверенитета и территориальной целостности Сирии.
Со своим комментарием по ситуации выступил и МИД Саудовской Аравии. Там заявили, что Израиль, захватив буферную зону на Голанских высотах, стремится лишить Сирию шансов на восстановление стабильности.
«Агрессия, совершенная израильским оккупационным правительством путем захвата буферной зоны на Голанских высотах и ударов израильских оккупационных сил по сирийской территории, свидетельствует о постоянных нарушениях Израилем норм международного права и его стремлении разрушить шансы Сирии на восстановление безопасности, стабильности и территориальной целостности», - отмечается в заявлении, опубликованном на странице ведомства в соцсети X.
Также Саудовская Аравия призвала международное сообщество осудить действия Израиля, подтвердить уважение суверенитета и территориальной целостности Сирии, а также признать Голанские высоты «оккупированной сирийской арабской землей».
Сам Нетаньяху в свою очередь заявил, что Израиль намерен навсегда сохранить под своим контролем Голанские высоты.
«Мы все понимаем огромную важность нашего присутствия там, на Голанских высотах, а не у их подножия. Наши контроль и власть над Голанскими высотами обеспечивают нам безопасность. <...> Голанские высоты всегда будут частью Израиля», - подчеркнул он на пресс-конференции.
НИКАКИХ ЭКСТРЕМИСТОВ
Тем временем глава МИД Венгрии Петер Сийярто на своей странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) после телефонного разговора с главой МИД Израиля Гидеоном Сааром заявил, что Венгрия и Израиль выступают против того, чтобы к власти в Сирии пришли экстремисты.
Обе стороны выразили заинтересованность в мире, спокойствии и стабильности на всем Ближнем Востоке. Они подчеркнули, что никакая экстремистская идеология и никакая экстремистская группировка не должны захватить регион или какую-либо из его стран.
По мнению Сийярто, особое внимание следует уделять соблюдению прав и обеспечению безопасности религиозных общин и меньшинств в Сирии, прежде всего, христианских.
Так, 9 декабря, военный обозреватель Михаил Ходаренок в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что на нынешней территории Сирии после свержения президента Башара Асада могут образоваться несколько государств, которые будут контролироваться курдами, друзами или радикальными силами.
Ходаренок выразил большие сомнения относительно того, что после бегства Асада из страны наступит «эра мира и всеобщего благоденствия».
Вероятнее всего, находящиеся в оппозиции вооруженные формирования, исповедующие в том числе самые крайние формы ислама, не смогут разделить власть и «передерутся между собой за право контролировать самые лакомые куски сирийского пирога».
«Нельзя исключать, что появится государство курдов. Есть и другие национальные меньшинства (те же друзы), которые могут как минимум потребовать федерализации. Может воспрянуть духом так до конца и недобитое «Исламское государство» (запрещенная в РФ террористическая организация). Может появиться какая-либо форма государственности на территории, контролируемой американцами. Наверняка по поводу будущего устройства Сирии есть свое мнение и у Турции», — заявил он.
Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в разговоре с НСН также выразил опасения относительно возрождения контингента террористов в Сирии, а также будущего российских военных баз.
«Меня больше всего волнует вопрос, что будет с нашими военными базами. Мы туда вложили столько денег для наших кораблей, для наших самолетов и так далее. Нас в какой-то степени устраивает договориться с этими бандитами, чтобы они сохранили наши базы. Мы в Сирии теперь получим контингент террористов, которые будут активно действовать на наших территориях», - с опаской заявил он.
ЭРДОГАН ЛИКУЕТ
Тем временем глава Министерства обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сумел добиться желаемого результата и усилить собственные позиции после свержения режима Асада в Сирии.
По его мнению, благодаря ситуации в Сирии Эрдоган получил намного больше власти и теперь он может больше не довольствоваться экономической помощью со стороны Евросоюза, а использовать слабость объединения. В том числе, когда речь зайдет о вступлении Турции в Евросоюз.
«У Эрдогана на руках результат, к которому он стремился годами, но он не думал, что он так близок. И теперь его возможности открывать и закрывать кран в сторону ЕС возрастают», - отмечает Крозетто, слова которого передает газета Stampa.
Сам турецкий лидер 9 декабря как ни в чем не бывало слился с хором голосов, призывающих к соблюдению территориальной целостности Сирии.
«Со вчерашнего дня в Сирии начался светлый период… Турция не покушается на территорию и суверенитет какой-либо другой страны. Единственная цель наших трансграничных операций - защита нашей родины и граждан от террористических атак. Ни РПК (запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана – прим. НСН) ни ее подразделения в Сирии, ни ДАЕШ (арабский акроним ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация – прим. НСН) не являются собеседниками нашей страны. Сирия принадлежит сирийцам с их религиозной и конфессиональной принадлежностью. Территориальная целостность Сирии - главное условие. Именно сирийский народ будет принимать решения в Сирии», - отметил Эрдоган в своем обращении к нации после заседания кабинета министров.
При этом ранее турецкий лидер выразил мнение, что Асад потерял власть в стране из-за отказа вести диалог с Турцией, пишет Reuters.
По заверениям Эрдогана, Турция со своей стороны готова сделать все возможное для восстановления страны и установления в ней стабильности.
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