ЕДИНЫ В ВОПРОСАХ ЦЕЛОСТНОСТИ

В ночь на 8 декабря антиправительственные сирийские силы вошли в столицу республики, город Дамаск, и объявили о падении режима правительства Асада. Местонахождение его оставалось неизвестным до вечера воскресенья. Однако затем российские государственные информагентства пролили свет на ситуацию и сообщили, что теперь уже бывший президент Сирии с семьей прибыл в Москву, где получил убежище.

Тем временем в Совбезе ООН накануне прошли консультации по ситуации в Сирии.

Так, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя после заседания отметил, что Совбез «более или менее» един в вопросе о необходимости сохранения территориальной целостности Сирии и важности обеспечения безопасности гражданского населения. Такое мнение он озвучил во время своего пресс-подхода.

Также Небензя подчеркнул, что консультации Совбеза ООН по Сирии прошли в позитивном ключе.

«Мы говорили о необходимости выработки документа Советом. Сегодня никто к этому не был готов, но я думаю, что в ближайшие дни, и, надеюсь, скорее раньше, чем позже, мы это увидим», — отметил Небензя.

При этом он указал на противоречивые заявления Израиля по Голанским высотам.

По мнению дипломата, из сказанного не совсем понятно, «какую часть Голанских высот премьер-министр Биньямин Нетаньяху считает частью Израиля при учете нарушения ими буферной зоны».

В связи с этим он напомнил, что 9 декабря миссия Сирии при ООН направила генсеку всемирной организации и Совбезу ООН письмо, в котором говорилось о нарушении еврейским государством договоренности по Голанским высотам, а также указывалось на «продолжающуюся агрессию Израиля в отношении Сирии».

«Она продолжается, пока мы с вами говорим», - приводит слова Небензи ТАСС.

Тем временем с осуждением действий Израиля на Голанских высотах выступил и Египет.

«Арабская Республика Египет осуждает захват Израилем буферной зоны с Сирией и соседних с ней командных пунктов», - говорится в заявлении МИД Египта.

В Министерстве подчеркнули, что действия Израиля представляют собой нарушение международного права, а также суверенитета и территориальной целостности Сирии.

Со своим комментарием по ситуации выступил и МИД Саудовской Аравии. Там заявили, что Израиль, захватив буферную зону на Голанских высотах, стремится лишить Сирию шансов на восстановление стабильности.